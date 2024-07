Kiko Matamoros revela la sorprendente razón por la que aceptó la oferta de ‘Ni que fuéramos’

Kiko Matamoros es uno de los colaboradores más veteranos y queridos de la televisión. Aunque comenzó su andadura televisiva en Antena 3, ha sido en Telecinco donde ha labrado su carrera, en programas tan míticos como ‘Crónicas marcianas’, ‘A tu lado’, ‘Salsa rosa’ o ‘Sálvame’, donde permaneció más de una década hasta que la cadena decidió cancelarlo, pese a ser líderes de audiencia.

Sobre este polémico adiós, y otras muchas cosas, ha hablado Kiko Matamoros en una entrevista concedida a ‘Diario AS’. En estos momentos, pese a estar vetado, junto a otros compañeros de ‘Sálvame’, de Mediaset, está feliz volviendo a trabajar cada tarde junto a todos ellos en ‘Ni que fuéramos’, un formato donde se siente libre y que cuenta con un gran respaldo por parte de los espectadores.

El colaborador recuerda cómo fue leer en la prensa la noticia de la cancelación de ‘Sálvame’ antes de que se lo anunciaran a ellos mismos: «Fue como leer tu esquela, de repente te enteras que estás muerto. Fue acojonante. Recibimos la noticia en plató. Sabíamos que nos quedaba poca vida, pero lo desagradable, no traumático, fue la forma de enterarse. Fue impropio de una empresa medianamente seria e impropio por el rendimiento que le habíamos dado a esa empresa, a esa cadena, a ese grupo audiovisual», lamenta.

Kiko Matamoros revela el motivo por el que cancelaron ‘Sálvame’

Sobre el motivo de la cancelación del programa vespertino, Kiko Matamoros asegura que fue por motivos políticos: «Lo sabe todo el mundo. Una apuesta de carácter político, que les salió mal. Les salió mal porque las elecciones las ganó la izquierda y era una apuesta a favor de la derecha. Al adelantar las elecciones se quedaron descolocados, y ya cuando ganó Pedro Sánchez, pues más descolocados todavía». De esta forma, hace referencia al estreno de ‘TardeAR’, con Ana Rosa Quintana, para dar caña al Gobierno y conseguir que perdieran las elecciones.

Respecto a si cree que Ana Rosa debería marcharse tras los malos resultados cosechados por su programa, él cree que «el paso lo deberían dar otros, que son los responsables de haberla puesto ahí. Ana Rosa es víctima de sí misma y de la apuesta que han hecho por ella. La tarde es un territorio muy difícil, hay más competencia y es más dura. La tarde es muy complicada y estar ahí con unas expectativas de me conformo con un 14 cuando no has pasado de un 10… Joder, es un poco ridículo».

Kiko Matamoros también tiene muy buenas palabras para Jorge Javier Vázquez, con el que sigue en contacto: «Todo lo que he hablado con él en algunas ocasiones ha sido una conversación de forma respetuosa y cariñosa. A Jorge le tengo un respeto tremendo, no solo como profesional, que es evidente que es el mejor en lo suyo, sino también como persona se merece todos los respetos. Le tengo muchísimo cariño y muchísimo agradecimiento».

«No hay proyecto en Telecinco que funcione. Es un puto desastre»

A la pregunta de cómo cree que vive Telecinco el éxito de ‘Ni que fuéramos’, el colaborador considera que «nerviosos no se van a poner por eso, nerviosos están por los datos que hacen ellos. Pero no hemos venido nosotros para que hagan malos datos, esos ya lo están haciendo ellos por su cuenta. No hay proyecto (en Telecinco) que funcione. El único programa que verdaderamente ha respondido es ‘Supervivientes’ y es un formato ya de muchísimos años. Todo lo demás, de verdad, es un puto desastre».

Además, no se corta al afirmar que está en ‘Ni que fuéramos’ por un «ánimo de revancha». «Hay compañeros, colaboradores, que se llevan las manos a la cabeza diciéndonos que odiamos a la cadena de enfrente. Pues no es que les odie, pero tampoco me siento querido y no tengo que respetar a esa gente que no me respeta. Los que me están tocando las narices son ellos, no yo. ¿Qué celebro que tengan malos datos de audiencia? Sí», reconoce Kiko Matamoros, entre risas.

A Matamoros le encantaría una versión ‘Deluxe’ de ‘Ni que fuéramos’

También confiesa que estaría “encantado” de hacer una versión deluxe de ‘Ni que fuéramos’, como en su día lo hicieron de ‘Sálvame’. «Sería divertidísimo. Me encantaría esa posibilidad», asegura. Sobre si echa en falta a algún colaborador en esta nueva aventura televisiva, menciona a «Rafa Mora, a Canales Rivera… en el caso de hacer un ‘Ni que fuéramos Deluxe’, pues ese punto golfo y loco que le daba Jimmy Jiménez Arnau en sus intervenciones. No me importaría volver a ver a Pipi Estrada con nosotros».

Respecto al fichaje de Marta Riesco asegura lo siguiente: «Creo que está demostrando que como personaje interesa poco, pero como profesional, como colaboradora, aporta mucho. Y eso lo dicen los datos de audiencia. Esas conexiones en directo, esas intervenciones en directo, esa persecución que hizo del coche de Terelu en casa de Carlo en Vallecas… fue televisión en estado puro. Es muy profesional como reportera e incluso en plató puede aportar algunas cosas muy positivas y como compañera creo que es buena compañera y da el espectáculo que queremos dar», sentencia.