José Antonio Avilés se marcha de ‘Así es la vida’ a las bravas por desavenencias con el equipo

Durante un tiempo, no había polémica en programa de Telecinco que no llegase acompañada del nombre de José Antonio Avilés. Ahora, tras su repentina salida de ‘Así es la vida’, no hay ni rastro del periodista por ningún espacio de la cadena. En una reciente entrevista para Yotele, el antiguo compañero de Sandra Barneda se ha sincerado sobre cuáles fueron los motivos que le empujaron a abandonar el magacín de forma tan abrupta.

Falta poco para que ‘Así es la vida’ cierre las puertas para siempre, pero no lo hará junto a todos sus colaboradores. Hace una semana, en plena recta final del magacín antes de su fin en antena, el cordobés tomaba sus redes sociales para despedirse del formato sin explicar mucho más a sus seguidores. Pero ahora ha querido dejar claro cuál ha sido el verdadero problema detrás de su marcha.

José Antonio Avilés aclara su salida de Telecinco: «He decidido marcharme por desavenencias con el programa»

«Yo he decidido marcharme por desavenencias con el programa, no con la cadena. Telecinco la considero mi casa, y seguirá siendo mi casa. Y cuando tenga que volver, pues volveré», comienza explicando José Antonio Aviles en su conversación con el citado medio. Y es que, su repetina huida de sus compromisos televisivos ha respondido también a un motivo mayor. «Hay proyectos encima de la mesa, pero ahora mismo he necesitado parar porque me ha dado un brote de Crohn», revela el periodista.

Pese a su rápida salida de Telecinco, sin grandes despedidas en plató o comunicado para aclararlo, ha aprovechado para agradecer a todos los jefes de la cadena. «Es verdad que he estado de vacaciones, y fue al terminarlas cuando tomé la decisión de no regresar. Aunque le quiero dar las gracias a Cuarzo y a Telecinco», señala el colaborador de Mediaset.

«Le agradezco a Juanra Gonzalo, a Ángeles Villamarín, a Sonia y a Lorena Somoza, que han sido las personas que siempre confían en mí. Y, por supuesto, a los presentadores y a mis compañeros, darles las gracias. Les deseo a todos lo mejor», añade José Antonio Avilés, asegurando también que él estaba «muy a gusto en el programa», sin querer dar más detalles de su mal final en el espacio.

Sin embargo, según Yotele, fuentes cercanas a ‘Así es la vida’ aseguran que el comunicador vivió una fuerte disputa con una persona de la productora del programa que podría haberse traducido en su salida final del formato tras tanto tiempo como colaborador. Habrá que esperar para conocer cuál será el formato que devuelva a Avilés a la parrilla tras el fin del magacín presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.