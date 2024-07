Jorge Pérez lanza esta petición a ‘Supervivientes’ y dice ‘hasta aquí’ a golpe de veto

El golpe bajo que Sofía Suescun le propinó el pasado jueves a Jorge Pérez en ‘Supervivientes All Stars‘ sigue dando de lo que hablar. En concreto, la superviviente le afeó a su compañero la infidelidad que cometió junto a Alba Carrillo. Un pronunciamiento por el que Sofía Suescun no ha dudado en pedir perdón en pleno directo.

A pesar de ello, el tema ha seguido coleando en los Cayos Cochinos. De hecho, el concursante ha llegado a pedir a sus compañeros censurar el tema por lo mal que lo está pasando durante los últimos días. Dicho momento se ha vivido durante la emisión especial de la entrega ‘Tierra de Nadie’.

En un momento concreto, Jorge Pérez ha estado a punto de llorar al preguntar cómo estaba afrontando esta situación su mujer, Alicia Peña. Antes, el concursante se ha pronunciado sobre las disculpas de Sofía Suescun: «Las hubiese agradecido este el día siguiente. No quiero no pensar ue no son reales. Sé que han hablado con Logan y al menos yo quiero creer que son reales».

Poco después, el concursante se ha dirigido a Jorge Javier y con la voz entrecortada le ha pedido algo encarecidamente: «Necesito hacerte una pregunta y solo quiero que me digas sí o no, te lo pido por favor. Quiero saber si mi mujer está en plató». «Jorge, tu mujer está bien», han sido las escuetas palabras del presentador. Frente a ello, el concursante ha asegurado: «Vale, gracias. Ya está, solo quería saber eso. Perdón, ya está».

La línea roja que Jorge Pérez impone a sus compañeros

La débil actitud de Jorge Pérez ha provocado que sus compañeros se vuelquen con él. Sin embargo, el concursante ha evitado en todo momento derrumbarse: «Ya está. No, enserio. Os lo digo de verdad». Del mismo modo, Jorge Pérez ha pedido no sacar más el tema. Una decisión que ha apoyado Marta Peñate y por lo que le ha arreado a Sofía Suescun: «Íbamos a dejar el tema porque ese tema está en el puñetero pasado». «Os lo pido por favor. De verdad», ha vuelto a suplicar Jorge Pérez.