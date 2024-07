Jorge Javier decide tomar esta drástica decisión ante el convulso estreno de su ‘Diario’

Jorge Javier Vázquez admite en su blog que ha tomado una firme determinación respecto al estreno de ‘El Diario de Jorge‘. Este nuevo proyecto, un talk show que le trae de vuelta a las tardes de Telecinco nuevamente, ya lleva dos días en pantalla y, en su arranque, ha cosechado numerosas críticas y unos datos de audiencia bastante flojos, con un 9,4% el lunes y un 8,1% ayer martes.

Consciente de todo el revuelo que suele causar un debut, Jorge, para evitar intoxicaciones y alimentar la sensación de inseguridad, se ha empeñado en «intentar no leer nada de lo que se publique». «Hacer lo posible para vivir al margen de todo. Al menos, durante los primeros días. Luego ya iré abriendo la veda pero tengo que evitar darle de comer a la inseguridad que provoca un estreno», reconoce.

De este modo, Jorge Javier Vázquez prefiere huir de los comentarios negativos que rondan no sobre él, sino sobre el formato y su ejecución. Además, hace suyas unas palabras de Sandra Barneda tras la cancelación de ‘Así es la vida’: ‘Ahora toca soltar. Cerrar capítulo y esperar al siguiente’. «Resume muy bien lo que es este trabajo. Tener siempre la maleta preparada. Tanto para deshacerla como para recogerla. No es una profesión para los que quieran tener una vida ordenada», dice el catalán.

«No hay horarios. A veces no hay fines de semana. Tienes que acostumbrarte a vivir con la incertidumbre. Preguntándote a menudo: «¿Y cuánto nos durará este programa?». Lidiando con el miedo a lo desconocido porque no hay reglas. Por muchos años que lleves nunca tienes la certeza de que algo vaya a funcionar. Y vivir así no lo soporta todo el mundo», reflexiona Jorge Javier ante este nuevo y complicado reto profesional que es ‘El Diario de Jorge’.

Por otro lado, Jorge Javier Vázquez no desaprovecha la oportunidad de enviar un mensaje de aliento al equipo del programa al que ha relevado con su diario. «A los compañeros de ‘Así es la vida’ les toca encontrar nuevo acomodo. Espero de corazón que lo consigan cuanto antes», desea.