El padre de Adara impugna a su hija con lo que apunta de Sofía Suescun en ‘Supervivientes’

Mientras su hija echa por tierra nauseabundamente y sin motivos el concurso de Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars‘, Jesús Molinero, padre de Adara, se ha convertido en uno de los máximos defensores de la joven influencer, que ya es finalista absoluta del reality ante la final de mañana domingo, 28 de julio.

«Seamos realistas, Sofía ha estado todo el concurso, quizá, demasiado sobreactuada. No ha sido tan natural como debería pero vamos a ver, cómo superviviente es una máquina, no para. Esto no es ‘Gran Hermano que se juzga por convivencia, es ‘Supervivientes’. ¿Ahora qué hacemos?», es la publicación que ha lanzado Jesús en sus redes.

De esta forma, el padre de Adara Molinero pone el acento en el gran papel de Sofía Suescun como superviviente, siendo la más completa de todos los concursantes que han pasado por ‘Supervivientes All Stars’ y una de las mejores, si no la mejor, entre el casting femenino que ha pasado por este reality en sus últimas ediciones.

Con pregunta final, Jesús Molinero pregunta a su fandom hacia dónde dirigir el sentido del voto, ya que su favorito era Bosco inicialmente. No obstante, en su siguiente publicación en X deja claro que desea la victoria de Sofía Suescun. El exmarido de Elena Rodríguez ha citado la encuesta de Mediaset en su cuenta oficial en la que Sofía aparece en cabeza con un 60% de los votos. «Pues el resultado me parece adecuado», ha escrito el padre de Adara Molinero.