El momento más embarazoso de Jorge Javier hasta ahora en ‘El Diario’, dice ‘no’ a una invitada

‘El Diario de Jorge’ solo acaba de arrancar pero ya ha inundado la sobremesa de Telecinco con historias de lo más peculiares. Este miércoles, Jorge Javier Vázquez recibía a Montse, que acudió a plató con algunas de sus más de 200 muñecas de época con las que vive. La sorpresa llegó cuando la invitada confesó que algunas de ellas están poseídas por espíritus, algo que llegó a poner muy incómodo al presentador.

El nuevo formato de Telecinco se centraba este miércoles en historias relacionadas con lo paranormal. La primera invitada de la tarde fue Montse, que no tardó en relatar su día a día con su colección de más de 200 muñecas de época, incluso dándole una de ellas al presentador para que la sujetase durante la entrevista. Y el programa no dudó en hacerse eco del principal afectado por el excéntrico ‘modus vivendi’ de la protagonista.

Antonio, el novio de Montse, se desahogó con el presentador sobre la insostenible situación. Fue ahí cuando explicó que está harto de vivir entre espeluznantes muñecas que cobran vida propia durante la noche. Pero la invitada no tenía claro el motivo de su visita, e insistió una y otra vez a Jorge Javier Vázquez en que cogiese una de sus muñecas, pensando que su parada en el programa era para presumir sobre su colección.

«¡Cógelo! ¡Cógelo!, que no pasa nada!, insistía Montse acercando al presentador a Manolín, uno de sus muñecos que tenía las piernas del revés tras ser víctima de un maleficio hace más de 100 años. Pero el presentador de ‘El Diario de Jorge’ se revolvía cada vez más en su asiento. «No. Yo no. Yo, estas cosas…», respondió algo incómodo el de Badalona mientras retiraba el muñeco.

Pero la invitada no pensaba cesar en su insistencia. «Este es guapo. ¡Cógelo! Este no hace nada…», le pidió de nuevo Montse, haciendo estallar de una vez a Jorge Javier Vázquez. «No, no. A mí estas cosas que tienen tantos años… ¡A saber lo que hay dentro!», exclamó algo alterado el presentador dejando claro su rechazo. Sin embargo, la situación se volvía cada vez más embarazosa.

Pese a que el marido se unió a los dos en plató para discutir el motivo real de su visita, Montse seguía cegada en alardear sobre su colección maldita. «Davinia tiene un espíritu en la peluca, porque tiene pelo de difunta. En mi casa hay un portal donde entran energías, demonios… Hay energías buenas y malas. Veo sombras. Se encienden y se apagan las luces», siguió explicando mientras Jorge Javier permanecía incrédulo ante lo sucedido.