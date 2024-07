Carlos Sobera impugna la victoria de Pedro García Aguado en ‘Supervivientes’: «Me pareció injusto»

Carlos Sobera será una de las caras del verano de Telecinco al ser el encargado de presentar ‘First Dates Hotel’, un nuevo spin-off del dating que ya conduce a diario en el access de Cuatro. Pero además el vasco cierra una temporada de gran trabajo tras haber estado al frente también de ‘Supervivientes’, ‘Mental Masters’ o ‘El musical de tu vida’.

Por ello, el vasco se ha marchado este pasado viernes, tras su entrevista en ‘¡De Viernes!’, de vacaciones hasta su vuelta en otoño con las grabaciones de ‘First Dates’ y cualquier otro proyecto que surja para Telecinco. Algo que ha imposibilitado que Sobera haya formado parte del plantel de ‘Supervivientes All Stars’.

No obstante, Carlos Sobera ha reconocido en un encuentro con la prensa tras la presentación de ‘First Dates Hotel’ en el que se encontraba El Televisero que le habría encantado haber estado al frente de alguna de las galas de ‘Supervivientes All Stars’.

«Claro que me da pena no estar pero lo estoy viendo porque para mí tiene un morbo especial porque muchos de los que están los conozco personalmente porque han sido colaboradores míos en los ‘Tierra de nadie’ o porque han concursado en alguna de las seis ediciones que he presentado», reconocía el vasco. «La verdad es que sí, me da penita y lo echo de menos, el estar ahí los martes me da como cosa cuando lo veo. Y lo estoy disfrutando. Me parece que está muy bien el formato», añadía al respecto.

El hecho de no estar al frente de ‘Supervivientes All Stars’ podría permitirle poder mojarse abiertamente sobre su favorito de cara a esta edición, pero Carlos Sobera ha preferido guardar silencio. «No puedo decirlo. Esto es como cuando eres guardia civil. Da igual que estés de paisano, que de uniforme eres guardia civil siempre. Y si se comete un delito y estás de servicio, esto es igual. No soy presentador de ‘Supervivientes’, pero sí de la cadena. Entonces, no puedo abrir la boca», recalcaba el presentador.

Los favoritos de Carlos Sobera en ‘Supervivientes 2024’

Lo que si ha hecho es dejar claro que suele acertar poco y para muestra no ha dudado en decir quienes eran sus favoritos en la última edición. «Siempre lo tengo y siempre me equivoco. Ahora, por ejemplo, a toro pasado, porque ya ha pasado, mi gran favorito, tenía dos este año que eran dos chicos: Torres y Gorka», aseveraba el presentador.

«Y tengo que decir que me pareció injusto que Gorka no llegara a la final. Me dio pena. Por los dos que yo veía, como presentador y como espectador, me gustaban mucho y les veía. Luego a Pedro que le tenía como cuarto favorito y mira tú se colocó en primer lugar«, concluía Carlos Sobera.