Bárbara Rey elige TVE para su reaparición y contraatacar a Ángel Cristo en ‘De Viernes’

Mientras Ángel Cristo sigue siendo un rostro habitual de los platós de Telecinco como colaborador de ‘¡De Viernes!’ y de ‘Supervivientes All Stars’, su hermana Sofía Cristo es colaboradora de ‘Espejo Público’ en Antena 3. Y ahora es su madre Bárbara Rey la que dará el salto a TVE.

Después de aparecer el pasado 12 de junio en ‘Lazos de sangre’ hablando de Paquirri, ahora la vedette ficha por el espacio que presenta Jordi González y debutará como colaboradora del debate este mismo miércoles tras la entrega dedicada a hablar de la vida de Peret.

La reaparición de Bárbara Rey en TVE se produce en plena guerra con su hijo Ángel Cristo, al que le ha interpuesto varias demandas por injurias y calumnias después de todo lo que ha contado el ex-concursante de ‘Supervivientes 2024’ en sus diferentes entrevistas en ‘¡De Viernes!’ y en la revista Lecturas.

Bárbara Rey, nuevo fichaje de ‘Lazos de sangre’

Por ahora, Bárbara Rey participará en el debate de ‘Lazos de sangre’ dedicado a hablar de Peret junto a Valeria Vegas, Silvia Tarragona, Juan Sanguino, Nacho Montes y la periodista Inmaculada Casal. Un programa en el que se hablará de la ajetreada vida amorosa del rey de la rumba catalana de la relación con su mujer, Santa, de sus grandes éxitos, la rivalidad con El Pescaílla o Manolo Escobar y su paso por la Iglesia Evangélica, entre otros asuntos.

No obstante, no sería de extrañar que durante el debate Jordi González no le haga alguna pregunta a Bárbara Rey sobre su estado actual después de pasar unos meses terribles por las brutales acusaciones que ha hecho Ángel Cristo tras decir que le daba orfidales en el biberón o que lo trataba como un esclavo y que fue quién hizo las fotos con el Rey con las que luego chantajearon a la Casa Real.

‘Lazos de sangre’ homenajea a Peret en el décimo aniversario de su muerte

‘Lazos de sangre’ rinde homenaje a Peret en el décimo aniversario de su muerte. El documental viaja al Raval, el barrio de Barcelona que el cantante consideraba su hogar, y recorre, junto a su hija Rosita y sus nietos Soraya y Dani, los lugares que marcaron la vida del cantante.

El Raval vio crecer al niño que con doce años debutó en el Tívoli. Al joven que no tuvo más remedio que dedicarse a la venta ambulante. Al hombre que dejó la música para ofrecerse a la Iglesia Evangélica como pastor.

Rebelde, carismático, arrollador… Así era Peret, Pedro Pubill Calaf en el registro, rey de la rumba en la vida. Peret fue “un personaje clave en la evolución del pop español”, “un hijo de la necesidad que empezó siendo un pícaro para acabar siendo un sabio”, “piedra angular de la rumba catalana”. Palabras de Antonio Carmona, Los Manolos y Soraya Arnelas que definen muy bien al artista que con su ‘Borriquito como tú’ alcanzó el número 1 en Alemania o Países Bajos.