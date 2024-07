Avance ‘Pecado original’, capítulo viernes con el embarazo de Ender y la jugarreta de Yildiz

‘Pecado original‘ estrena su quinto y último capítulo semanal este viernes, 26 de julio de 2024. La serie turca encara ya su recta final con sus últimos capítulos. Tras la muerte de Çagatay, hemos asistido a un vuelco en la vida de sus protagonistas y además ha vuelto Zeynep, la hermana de Yildiz. Esta semana dos bodas insospechadas, un gran secreto que sale a la luz y la revancha de Yildiz tras ser vengada por Dogan están marcando los nuevos giros de la ficción otomana.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, el taxista que atropelló a Kumru la lleva al hospital, donde oculta su verdadera identidad y se mostrará como una mujer diferente para no repetir errores del pasado. Y es que después de este incidente, conocerá a una persona que cambiará sus planes y que nos permitirá ver a una nueva Kumru.

En el hospital, Kumru se topa por accidente con el doctor Selim, a quien acaba de conocer y le termina gustando, pero cuando el médico llega a la conclusión de que la hija de Dogan es una mujer pobre, ella no le saca del error, y el punto de partida de su relación se verá empañada por esta gran mentira.

Hilal pide a Dogan recuperar su empleo, pero él no lo permite ya que no se fía de ella. Hilal va a casa de Dogan y aprovecha que él no está en la mansión para esconder un micro en el salón y otro en el dormitorio, pero la abogada comete un error y Ender se percata finalmente de todo y le tiende una trampa.

Mientras que Ender se dispone a exponer la mentira de Yildiz, y tratar de salvar su matrimonio con Dogan, y para ello planifica un medido complot. Bulent, el supuesto vecino, invita a salir a Zeynep, algo que ha sido planeado por Ender para demostrar a Dogan que el compromiso entre ella y Engin es una farsa.

Pero Yildiz vuelve a ganar en su cruzada, la jugada de Ender fracasa y Dogan empieza a darse cuenta de su error. Pero Ender va un paso más allá y activa su próxima estrategia: acudiendo ahora a una clínica para quedarse embarazada.

¿Qué va pasar en el siguiente nuevo episodio de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrece este viernes, 26 de julio entre las 16:50 y las 18:00 horas, justo después del capítulo de ‘Sueños de libertad’?:

‘Pecado original’ – Capítulo del viernes 26 de julio

En el próximo capítulo de ‘Pecado original’, se descubren las verdaderas intenciones de Ender para quedarse embarazada de forma inmediata. Ender quiere tener un hijo porque sabe que Dogan todavía piensa en Yildiz y para poder atarlo a ella lo ve como la solución perfecta. Tendrá que someterse a un exhaustivo tratamiento, que ocultará a Dogan.

Kumru en ‘Pecado original’

Mientras que Kumru sigue mintiendo sobre su vida a Selin, el médico que la salvó, y la bola de mentiras se va a hacer cada vez más grande y peligrosa. Metida de lleno en el papel de «mujer pobre» le confiesa que va a empezar a trabajar como camarera, pero hace que la despidan delante de él. Selin está tan preocupado que le busca trabajo en una floristería.

Entre tanto, la guerra entre Yildiz y Ender se va a recrudecer como nunca y va a alcanzar límites insospechados. Ender hace todo lo posible por fotografiar a Engin y Yildiz juntos, y demostrar que el compromiso con Zeynep es un teatro. Cuando por fin lo consigue, muestra las imágenes a Dogan para probarlo.

Yildiz y Engin, fotografiados en ‘Pecado original’

Pero Yildiz no se queda de brazos cruzados, y tras descubrir que les han fotografiado juntos le pide a su hermana que se case con Engin en una ceremonia falsa para que los planes de Ender fracasen. Zeynep acepta participar en su jugarreta.

Además, la verdadera identidad de Kumru va a correr serio peligro de ser descubierta. Dogan acude con su hija y Ender a una entrega de premios que reconocen la labor contra el cáncer. Y Selin aparece por sorpresa en el evento.