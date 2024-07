Así es ‘Los Artistas’, la nueva serie de Antena 3 con Maxi Iglesias: una insulsa comedia sobre el arte

Antena 3 sigue buscando una serie perfecta para este verano, para las noches estivales en las que entra el calor por la ventana. Sobre todo ahora, en plena ola de calor. La guerra contra las plataformas de streaming sigue, y la televisión lineal de toda la vida busca cualquier ficción o programa que les ayude a competir. El más reciente ejemplo es ‘La vida prometida‘, una telenovela italiana que se ha convertido en la baza de Antena 3, pero como ha llegado a su fin, la cadena no ha tardado en encontrarle sustituta. En este caso, ‘Los artistas: Primeros trazos’, la nueva serie creada por María Dueñas, autora de ‘El tiempo entre costuras‘, y que la cadena estrena este jueves 25 de julio a las 22:50 horas

En este horario y día, la serie se enfrentará al cine de La 1, a ‘Callejeros’ en Cuatro, al cine de La Sexta y a la recta final de ‘Supervivientes All Stars’ en Telecinco. Y, aunque es una serie que ya está disponible en Prime Video, de hecho desde hace varios meses, Antena 3 quiere convertirla en su serie estrella del verano. Porque no todo el mundo tiene todas las plataformas, y hay que dar oportunidades para que descubran nuevas series. Además, no es la primera vez que Antena 3 y María Dueñas se unen con el mismo proyecto. ‘El tiempo entre costuras’ fue emitido por la cadena, allá por 2013, convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos.

Con Maxi Iglesias y Ximena Romo como protagonistas, ‘Los artistas: Primeros trazos’ es una coproducción mexico-española. Consta de 10 episodios de 45 minutos cada uno, y por momentos nos puede recordar al clásico moderno de ‘Las seductoras’, película con Jeniffer Love Hewitt y Sigourney Weaver. O incluso a ‘La trampa’ de Sean Connery y Catherine Zeta-Jones.

¿De qué va ‘Los artistas: Primeros trazos’?

La serie cuenta la historia de Cata, una joven mexicana experta en arte que termina trabajando en un mediocre restaurante en Madrid. Y de Yago, un joven anticuario español, a quien la mala suerte obliga a cerrar su negocio y buscar nuevas oportunidades. De forma inesperada, llegan a conocerse. La química entre ellos, junto a la necesidad de encontrar una salida para sus duras circunstancias, los convierte en una seductora pareja en busca de compradores de magníficas obras de arte. El problema es que tales obras son falsas. Aun así, con su talento, descaro y audacia lograrán sus propósitos.

La serie comienza en un restaurante mexicano de la capital madrileña. En ella, encontramos a Cata, a la que da vida con fuerza la actriz Ximena Romo. Aunque, por culpa de un guion bastante mal planteado, es más una caricatura que un personaje real. De hecho, durante una parte de ese primer episodio, Cata es despedida del restaurante tras quejarse al dueño, acusándole de haber hecho un remedo de la cultura mexicana. Como si todo fuera falso, sin vida. Una copia barata. Y, curiosamente, así es el personaje de Cata. Un personaje mexicano con todos los tópicos que podemos pensar (si hasta grita «Que viva México, cabrones») y que suena más a parodia que a realidad.

En ese arranque conocemos también a Yago, al que da vida con soltura un Maxi Iglesias al que la cámara no deja respirar ni un solo segundo. Se sabe guapo, sabemos que es guapo, el director lo sabe, el reparto lo sabe… ¡Todo el mundo lo sabe! Pero claro, cada vez que aparece en pantalla, solo le falta mirar a cámara y guiñarnos un ojo. Pese a ello, es el que realmente se echa la serie a la espalda. Es, de lejos, lo mejor de la serie. Pero el principal problema de la serie creada por María Dueñas, es que acaba por tomarse demasiado en serio, cuando la trama pide a gritos todo lo contrario.

Siempre es divertido ver una serie centrada en el mundo del arte. Tenemos muchos ejemplos y, mejor o peor, siempre acaban funcionando. Pero en ‘Los artistas: Primeros trazos’, no dejamos de esperar a que llegue ese momento en el que podamos decir: «Qué serie más buena». Nunca llega. Porque la serie parece muchas veces hecha por ChatGPT. Es como si la Inteligencia Artificial hubiera visto series como ‘Valeria’ y ‘Emily en París’ y las hubiera mezclado con ‘El secreto de Thomas Crown’. Ahora entendemos por qué nadie ha promocionado este proyecto. Ni siquiera su propia creadora. Porque todo naufraga.

Maxi Iglesias y Ximena Romo, protagonistas de ‘Los artistas: primeros trazos’.

El guión es fácil, y reproduce todos los tópicos de este tipo de historia. No aporta nada al género, y además pasa de puntillas por todos los temas que toca. Porque tiene que tocarlos todo, claro. Tiene que haber discurso feminista pero sin pasarse para no asustar. Tiene que haber tensión sexual no resuelta (o ‘sexión’) entre sus dos protagonistas. Todas las localizaciones de Madrid tienen que salir perfectamente bellas e idealizadas. No encontraremos ni un gramo de basura en sus calles, por supuesto. Y la crítica a los ricos se centra en que son nuevos ricos. No en la lucha de clases y de la injusticia de esas grandes fortunas. Y sí, también está el policía que trata de detener a los estafadores protagonistas, que casualmente tiene viejas rencillas con el personaje de Yago.

Todo por encima. Diseñado por un ordenador. Como si necesitara más prompts para funcionar. Y la pena es que ‘Los artistas: primeros trazos’ es una serie entretenida. En otras manos, podría haber salido una serie mucho mejor planteada. Pero se pierde en ese tono folletinesco sin gracia, lastrando el producto final. Ya solo tendríamos que habernos hecho una idea al saber el título. Quizá uno de los menos inspirados de los últimos años.