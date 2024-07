Álvaro Muñoz Escassi se planta así en ‘De Viernes’ y se queja de su caché: «No he venido a esto»

Álvaro Muñoz Escassi ha sido el gran invitado de la nueva entrega de ‘De Viernes’, donde el exjinete se ha sentado para aclarar los motivos de su ruptura con María José Suárez, la relación que realmente tenían y sus códigos, abordar la extorsión que ha sufrido y, también, para contar qué es lo que hay con la actriz Hiba Abouk verdaderamente.

Escassi ha negado que se estén conociendo y ha revelado públicamente que ha mantenido una relación abierta con María José durante tres años, en los que ha habido otras mujeres en su vida. «Tengo una curiosidad. En esta relación abierta de tres años con María José, ¿alguna vez has tenido relación con alguna de tus ex?», se ha interesado Terelu Campos en ese momento.

«No, juraría que no eh», ha respondido él titubeante. «Yo no hago la pregunta por casualidad», ha replicado la colaboradora, dejando caer que tenía información que apuntaba a que sí. ¿Puede ser que intentes refrescar un poco la memoria y te llegue algún nombre aunque no nos lo des?», ha insistido Beatriz Archidona, la presentadora.

Sin embargo, Álvaro Muñoz Escassi no ha accedido y se ha puesto muy tenso con la imagen de mujeriego y donjuán que se estaba dibujando de él en ‘De Viernes’. Una pregunta de Antonio Montero ha colmado el vaso de su paciencia. «Igual estamos sobreestimando tu poderío. Julio Iglesias habló de tres mil mujeres. ¿Tú podrías poner una cifra en tu carrera?», le ha interpelado.

«Voy a decir una cosa muy en serio para que quede claro. Y además quiero que paremos este tema porque no va por ahí y no he venido a esto. En mi vida le pongo un numero a una mujer ni en mi vida he tratado a una mujer como un número. Ni lo voy a hacer. Que quede muy claro que yo podré tener mis inquietudes pero respeto a la otra persona siempre bien», ha sentenciado Álvaro Muñoz Escassi, plantándose así ante los colaboradores.

Acto seguido, notablemente incómodo, se ha dirigido a los presentadores de ‘De Viernes’ expresando su hartazgo con la excesiva duración de la entrevista. «Esto está durando mucho, ¿no?», ha espetado torciendo el gesto. «Pero si acabamos de empezar», ha respondido Bea Archidona.

«¿Sabes lo que me está pasando en este programa? Yo venía a contar una cosa y me ha pasado un poco lo que me pasó en el programa del baile que hice; que dije: ¡cuánto me están pagando por el baile! Pero luego, cuando yo saqué las horas que ensayaba, digo ‘al final no me han pagado nada’. Y con este programa me está pasando lo mismo. Llevo sentado aquí no sé cuánto tiempo, ya hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar, os he explicado las cosas como son con mi verdad. Nos hemos enrocado», se ha quejado alto y claro Escassi, considerando así que ‘De Viernes’ le había pagado poco caché en proporción con el tiempo que ha durado su intervención.