Sofía Cristo frena a Gema López por lo que deja entrever en ‘Espejo Público’: «¿De qué coño hablas?»

Sofía Cristo se ha convertido en una de las colaboradoras estrellas de ‘Espejo Público’. La hija de Bárbara Rey se estrenó esta temporada en la sección ‘Más Espejo’ donde, prácticamente a diario, ella ha sido la protagonista, algo que no le hace especial gracia.

Este viernes 14 de junio, la Dj se ha plantado ante Gema López por una información que ha dado sobre ella. La periodista le comentaba a Sofía Cristo que tenía dos noticias sobre ella, una buena y una mala. La colaboradora estaba expectante por ver qué contaba su compañera, que finalmente dejaba caer que la información positiva tenía que ver con que estaría ilusionada con una persona.

La hermana de Ángel Cristo lo negó categóricamente, frenando en seco a la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’: «¡De qué coño estás hablando!». Aunque rápidamente corregía su impulsiva expresión: «¿De qué hablas?». En ese momento, el programa se marchaba a publicidad, dejando a los espectadores como se suele decir, con la miel en los labios.

Poco después, cuando llegó el momento de hablar del tema, el magacín matinal informaba que le había llegado «una información de la Dj». «Podría tener una nueva ilusión, que esta querría proteger, ¿por qué la quiere esconder?, ¿es famosa?», decía una voz en off en una pieza en la que se informaba que Sofía Cristo estaría enamorada.

Al parecer, el nuevo amor de Sofía sería una mujer a la que llevaría poco tiempo conociendo y a la que querría proteger de todas las polémicas en las que se está viendo envuelta por la relación con su hermano. Según ‘Espejo Público’, no querría que esta incipiente relación se estropease, por lo que solo la conocerían las personas más cercanas a ella.

Sofía Cristo aclara si está enamorada

Tras la emisión del vídeo, la colaboradora espetaba, con ironía: «Sois un cuadro todos». «A ver, yo estoy soltera, no tengo pareja», empezaba diciendo unos segundos después. No obstante, no le cerraba las puertas al amor: «Estoy en un momento abierto en el que me dejo querer y doy cariño… Soy muy celosa de mi intimidad, es la única parcela de mi vida que puedo mantener privada».

«Y yo intento proteger mucho a las personas que se acercan a mí y que quieran compartir algo especial conmigo. Cuando esto me pase, quiero proteger mucho a quien venga a mi vida», reconocía Sofía Cristo para poner fin al asunto. Eso sí, dejaba claro que «estoy feliz, muy feliz. Estoy abierta al amor, pero estoy soltera», sentenciaba.