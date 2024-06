Gema López dice abiertamente lo que opina de ‘Ni que fuéramos’ y cómo es trabajar con Griso

Esta semana, Atresmedia celebró una gran fiesta para conmemorar el quinto aniversario de Atresplayer, su plataforma de streaming. Y, entre los muchos asistentes se encontraba Gema López, excolaboradora de ‘Sálvame’ y actual tertuliana de ‘Espejo Público’, el magacín de Susanna Griso en Antena 3.

La periodista concedió unas declaraciones a Europa Press donde se sinceró sobre cómo está viendo a sus excompañeros en ‘Ni que fuéramos’, el nuevo programa que, desde el pasado lunes, se emite en TEN. Gema López reconoció estar completamente enganchada: «Me han robado la siesta. ¿a que es un buen titular? Lo están haciendo muy bien«. La colaboradora televisiva se mostró muy feliz por sus compañeros, de los que dijo que «se merecen que todo les vaya muy bien. Tengo contacto y yo les veo, a mí no me acompleja decir ‘yo veo ‘Sálvame’«. Y creo que de ahí van a salir muchas cosas».

Por su parte en una entrevista para El Televisero, Gema López ha reconocido también respecto al nuevo formato que «haciendo tele, haciendo cebos y haciendo magia son los mejores. Logran enganchar, han logrado en 14 días que un canal les quiera. Pues por algo será. Y sobre todo el mérito de un equipo tan reducido, capaz de hacer lo que están haciendo, es de tener mucho mérito. Entonces, yo solo desde aquí puedo felicitarles».

Y respecto a si va a participar en ‘Ni que fuéramos’ ha sido clara: «De momento no, pero porque también, además, estoy toda la mañana trabajando. Pero jamás cierro ninguna puerta a nada. Han sido mis compañeros, he aprendido muchísimo en ‘Sálvame’ . Y creo que hay muchas formas de hacer televisión, ahora me toca hacer otra, y la estoy disfrutando», declara para El Televisero.

Gema López, sobre Susanna Griso: «Es muy fácil trabajar con ella»

Gema López también se ha deshecho en halagos hacia su nueva jefa, Susanna Griso. «Es muy fácil trabajar con ella, suena a peloteo pero yo siempre lo he dicho desde el principio, a mí me lo puso muy fácil, deja crecer. No a mí sino a todos los compañeros que están allí. Ella creo que ahora ha logrado divertirse, que decía ‘en esta parte andaba más tensa y he logrado divertirme’. Y eso se agradece mucho porque se deja llevar y yo que soy gamberra si tengo a alguien que se deje llevar pues me resulta mucho más fácil», reconoce.

Por último, la periodista también se ha referido al enfrentamiento entre Terelu Campos y Belén Esteban: «Ha dicho algo que no le gustaba a Belén, Belén dijo algo que no le gustaba a Terelu. Terelu ha contestado y a mí la respuesta de Belén no me gustó. Yo soy de las que me mojo y lo digo como si estuviera en el programa».