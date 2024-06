Sale a la luz la gran bronca de Antonio David y Olga Moreno tras su fichaje por ‘Supervivientes All Stars’

Desde que Antonio David Flores y Olga Moreno se separaran, después de que el primero iniciara una relación con Marta Riesco, habían intentado mantener una relación cordial. Sobre todo por el bien de la pequeña Lola, la hija que tienen en común.

Sin embargo, según contaron este viernes 7 de junio en ‘Ni que fuéramos’, ese buen rollo ha saltado por los aires. Según desveló Belén Esteban, «hubo una movida muy gorda en el garaje de la casa con Antonio David y Rocío Flores recriminándole ciertas cosas a Olga Moreno». Cabe recordar que Agustín Etienne, actual pareja de Olga, es el representante de Belén, y tienen amigos en común.

«Tengo mis fuentes y os aseguro que Olga no lo está pasando nada bien. Antonio David no se lo está poniendo fácil», ha comentado la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’, quien ha explicado que «ella tiene su pareja en Madrid. Vive con él, pero va a Málaga cuando le toca la niña. Pero ella también quiere traerse a la niña en vacaciones, Semana Santa, fines de semana… Y ahí tienen problemas».

Belén Esteban destapa la bronca entre Antonio David y Olga

Según Belén Esteban, «hubo una movida muy gorda en el garaje de la casa con Antonio David y Rocío Flores recriminándole que no iba a traerse a la niña a Madrid». La de Paracuellos no ha dudado en sacar la cara por Olga Moreno: «Me parece muy mal. Ella tiene todo el derecho de rehacer su vida, ella por lo menos no le puso los cuernos». Aunque echa en cara a la andaluza que defendiera durante años una mentira: «Olga nos vendió una familia feliz que no existía».

Cabe recordar que Olga Moreno y Rocío Flores eran uña y carne. La joven siempre había dicho que Olga era como una segunda madre para ella. Pero todo saltó por los aires cuando la ganadora de ‘Supervivientes’ inició una relación con su representante, Agustín Etienne, quien también era el representante de Rocío. Por si esto fuera poco, según ‘Informalia’, a Antonio David y a la hija de este no les habría hecho ninguna gracia el fichaje de Olga por ‘Superviiventes: All Stars’.

Y es que Mediaset ha decidido levantar su veto. Algo que no ha hecho ni con el exmarido ni con la hija de Rocío Carrasco, que siguen vetados de todos los programas de Telecinco, por lo que han tenido que buscarse la vida lejos de los platós de televisión. Y esto es algo que ha sentado ‘a cuerno quemado’ a padre e hija.