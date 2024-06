La indirecta directísima de Rocío Madrid tras su ausencia en ‘Supervivientes’: «No me callo»

El pasado martes 18 de junio ‘Supervivientes 2024’ llegó a su fin en Telecinco con la victoria de Pedro García Aguado. Y también con sonadas ausencias, como es el caso de Rocío Madrid, una de las participantes que reconoció estar «arrepentida de haber participado en el concurso pues los concursantes son objeto de manipulación por parte de la organización», llegó a asegurar en sus redes sociales.

Hacía semanas que la presentadora no aparecía por el plató del programa, y tampoco hizo acto de presencia en la gran final. En su cuenta oficial de Instagram, Rocío ha compartido unas palabras a modo de reflexión en las que explica cómo le ha afectado anímicamente su paso por Honduras, y que han contado con el apoyo de algunos de sus compañeros.

«Pensando que pienso demasiado. Que todo está bien tal y como sucede, me gusta más o menos», comienza escribiendo Rocío Madrid en su post. «Que me hago vieja pero que alegría que me lo pela bastante, una vida muy vivida. Que… Total. ¿Acaso tengo poder sobre lo esencial de la vida? Que mejor fluir con todo y hasta donde lleguemos. Que la oscuridad existe por que sin ella no habría luz y que es necesario amarlas por igual», prosigue.

El dardo de Rocío Madrid a ‘Supervivientes’: «No me callo nunca»

«Que me gustaría que no produjese en mi tanta frustración las personas dormidas. Que hay muchas si. Pero que cada uno tiene su proceso. Y que quien soy yo para despertar a nadie de su sueño. Que no me callo nunca ante lo que me parece injusto y lo mal que me viene esto en esta bendita profesión mía», añadía la comunicadora, lanzado así un demoledor dardo a lo ocurrido durante su paso por ‘Supervivientes 2024’.

Y sigue su alegato escribiendo: «Que me gustaría ser mi amiga sino fuera yo. Que ser honrada conmigo misma me ha salvado siempre. Que las decepciones escuecen cuando vienen de personas que creías te respetaban. Pero que volviendo a la segunda frase, así está bien. Que suelo flipar mucho. Y casi nunca para bien. Que (solo a veces) soy poco selectiva eligiendo a quien doy mi cariño y (claro) después me duelen las consecuencias. Que me siento orgullosa de ser yo. Contaros esto que es un 5% aprox de mis pensamientos en el día de hoy. Y así siempre», sentencia Rocío Madrid. Un post que ha contado con el apoyo de su excompañero Javier Ungría, que no ha tardado en darle ‘like’.