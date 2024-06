La elocuente prueba de Marieta y Torres ante los rumores de relación tras ‘Superviventes’

Casi una semana después de que ‘Supervivientes 2024‘ llegara a su fin, sus concursantes siguen dando mucho de qué hablar. Tal es el caso de dos de los finalistas, Rubén Torres y Marieta, quienes ya han limado asperezas, a juzgar por los mensajes han intercambiado en WhatsApp y que ellos mismos han compartido en sus redes sociales.

La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ y el bombero han forjado una bonita amistad. Aunque, como suele ocurrir al estar en unas circunstancias tan extremas, también han protagonizado momentos de gran tensión. Pero, una vez fuera, parece que su relación se está haciendo cada vez más estrecha. Pero, ¿qué hay realmente entre ellos?

Marieta reconoció en ‘Así es la vida’ que entre ella y Torres hay un «amor-odio». «Si no ha pasado nada en tanto tiempo, no va a pasar porque nos odiamos más que nos queremos y su tono de voz me chirría bastante», aseguraba la joven, antes de añadir que «no tendría nada con él». Por su parte, Rubén opinaba en ‘Vamos a ver’ sobre su compañera de reality: «Es que Marieta es muy guapa, tiene rollito y así con el pelito corto…».

La conversación de WhatsApp de Marieta y Torres

Unas palabras con las que, lejos de aclarar qué tipo de relación mantienen, aumentaban las especulaciones sobre un posible romance. Por si esto fuera poco, este domingo, la pareja ha compartido un intercambio de mensajes en redes sociales que ha sorprendido a todos sus seguidores y que no ha hecho más que alimentar los rumores.

Una vez en España y tras la intensidad de las últimas galas, Marieta quiso mandarle un mensaje a Torres para agradecerle todo lo vivido en Honduras. «Tengo que decir que acabo de ver otra vez la gala y gracias de corazón por el cariño que me diste ese día, por el momento del agua y por los abrazos en los momentos claves», le ha escrito ella. Un mensaje que terminaba con una broma, haciendo alusión a esa tensión que mantuvieron en la isla: «Te odio la mayoría del tiempo, pero hay un 5% que te ha cogido cariño».

Siguiendo con la broma, el bombero la saludaba con un «¡Epa! Buenos días, cochina». Poco después, ya más serio, le mandaba otro cariñoso mensaje: «La verdad que la prueba del agua estaba sufriendo por ti, tenías una cara de preocupación que, de hecho, ni lo celebré apenas el pase a la final y quería sacarte de ahí». «Bueno, me alegro que haya subido de un 0% a un 5% de cariño», añadía, con ironía.

Ambos añadían unas frases al pantallazo de su conversación vía WhatsApp. «Si es que como no se te va a querer», le dijo Torres, mientras que Marieta le comentaba con un simple: «Al final», junto a un corazón. Una prueba que pone de manifiesto que están limando asperezas. Si, en un futuro, deciden dar un paso más en su relación solo el tiempo lo dirá.