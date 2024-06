Gloria Camila reaparece con este inesperado pronunciamiento sobre Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Poco a poco Gloria Camila va retomando la normalidad tras la operación de pecho a la que se sometió hace un me. Aunque todavía está en fase de recuperación, la joven ha reaparecido este domingo en el cumpleaños de un íntimo amigo, que ha tenido lugar en un conocido local de la capital.

Con la sinceridad que la caracteriza, la hija menor de Rocío Jurado y Ortega Cano ha concedido unas declaraciones a Europa Press donde habla de todo y de todos. Entre otras cosas, opina de la próxima boda de su hermana, Rocío Carrasco, y Fidel Albiac. También sobre cómo está llevando el complicado horizonte judicial de su hermano, José Fernando.

«Hoy es de mis primeras veces que salgo. Llevo un mes de recuperación. Al final ha sido una operación de pecho pero también me he hecho un retoquito de cosas que a mí no me gustaban, de cosas que no se me eliminaban por mucho que hiciese. He aprovechado y aquí estoy ahora, aunque la operación ha sido muy jodida», reconoce Gloria Camila, quien confiesa que incluso ha llegado a tener «ansiedad» por la situación.

Gloria Camila manda un mensaje a Rocío Carrasco por su boda

Sobre su hermano, José Fernando, es más que evidente su «preocupación». El joven, ingresado en un centro psiquiátrico desde 2017, está citado a declarar junto a su primo por un presunto delito de estafa. Ella asegura haber estado desconectada de todo cuanto se ha dicho sobre su hermano, pero no ha dudado en salir en su defensa: «Estoy recuperándome y no veo la tele apenas. He estado estudiando y he hecho exámenes que tenía pendientes, pero él lo ha dicho y Paco lo ha dicho. Se ha aclarado el tema. Además está en un proceso judicial y bueno, son cosas que pasan en la vida, o decisiones que se toman y se aprenden».

Gloria Camila también se pronuncia sobre el complicado momento que atraviesa su tío, Amador Mohedano, tras la salida a subasta de la Finca Los Naranjos que le dejó en herencia su hermana, Rocío Jurado. La exconcursante de ‘Supervivientes’ prefiere no comentar nada, «porque no soy conocedora de nada. No he estado ni presente ni hablándolo, pero yo mando besos y salud para todo el mundo que es lo importante».

Finalmente, la joven ha dado su opinión sobre la futura boda por la iglesia de su hermana, Rocío Carrasco, y Fidel Albiac, coincidiendo con sus 25 años de relación. Aunque la relación entre las hermanas es nula, la hija de Ortega Cano ha querido mandarle un cariñoso mensaje: «Yo me alegro. Siempre lo he dicho. A mí las bodas me encantan y le deseo el bien a todo el mundo, de verdad». «Yo espero casarme algún día. A ver si David hinca rodilla», ha sentenciado, reconociendo que, aunque quiere ser mamá, por el momento no entra en sus planes.