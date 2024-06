El monumental palo de Cristina Pardo a Vox en ‘Más vale tarde’ por lo hecho en pleno Orgullo

En plena jornada del Orgullo LGTBI, Vox ha vuelto a reiterar su rechazo por la celebración de la diversidad. Una postura que no tardó en saltar a ‘Más vale tarde’, donde Cristina Pardo condenó enérgicamente a la formación de Santiago Abascal. Todo comenzó a raíz de escuchar las palabras de María José Catalá, que se ha defendido de las acusaciones de homófoba.

«A quién diga que yo soy homófoba, que no lo he sido en la vida ni lo seré… Esta ciudad no es homófoba y este ayuntamiento no es homófobo. Y no me aguantan ustedes la mirada a decirme que yo soy homófoba, porque saben que no lo soy. Así que ya está bien», señaló la alcaldesa de Valencia en su último pleno tras el revuelo formado por sus declaraciones sobre la celebración.

Cristina Pardo carga contra la homofobia de Vox

Y es que, cuando le preguntaron por qué el ayuntamiento de la ciudad no vestía la bandera LGTBI durante la celebración, la popular aseguró que tampoco lo hacían con «la ELA o el cáncer». Y Borja Sémper no tardó en cubrir las espaldas de su compañera durante una intervención en la SER en la que trató de justificar la actuación del gobierno valenciano. Unas palabras que terminarían por revolver a Cristina Pardo.

El popular aseguró que el rechazo del Ayuntamiento de Valencia frente a la celebración no está vinculado con la presencia de Vox en el gobierno de la ciudad. «Lo que parece evidente es que a Vox le vemos muy habitualmente defendiendo teorías que no sé hasta qué punto mejoran la vida de los ciudadanos… o todo lo contrario», aseveró la conductora de ‘Más vale tarde’

«Se han quedado un poco en las cavernas«, insistió Cristina Pardo, algo asombrada por la narrativa que muchas formaciones conservadoras mantienen durante la jornada del Orgullo LGTBI 2024. Tras su breve pero contundente sentencia al gobierno de coalición de Valencia, la presentadora continuó con el resto de temas de la mesa de debate.