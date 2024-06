Chelo García-Cortés llega a denominar a Ángel Cristo con este calificativo en ‘Ni que fuéramos’

Chelo García-Cortés ha sido contundente este jueves en ‘Ni que fuéramos’ contra Ángel Cristo después de todo lo que le ha escuchado decir estos días contra su madre y su hermana en ‘¡De Viernes!’.

Y lo primero que ha hecho es dejar claro que ella no iría la boda y que tampoco la invitarían a ella al estar de parte de Bárbara Rey y Sofía Cristo. «¿Tú crees que te invitarían para joder a su madre?», le preguntaba Patiño. «No, porque no jorobaría a su madre porque sabe que yo no iría», respondía ella. «Primero que pida perdón públicamente a su madre y a su hermana», espetaba Chelo García-Cortés.

Tras ello, Chelo García-Cortés incidía en que ella ha sido testigo de muchas cosas que han sucedido entre Ángel Cristo y su madre y su hermana. «Yo fui testigo de lo que le pasó a Bárbara Rey y lo conté. Yo me tiré porque lo que viví era muy fuerte», destacaba en alusión a los malos tratos de Ángel Cristo padre hacia la vedette.

«Yo el otro día cuando oía a Ángel Cristo hijo diciendo que había cuidado a su padre, es mentira. Las que cuidaron a tu padre fueron tu hermana Sofía, que fue la primera en perdonar a tu padre y que a mí me costó entenderlo pero lo comprendí. Y la que etuvo al pie del cañón en la clínica de Sabadell fue tu madre cubriendo todos los gastos. Eres malo, muy malo«, sentenciaba la colaboradora.

Después era Lydia Lozano la que le preguntaba a Chelo García-Cortés por las declaraciones de Ángel Cristo sobre que Bárbara le obligaba a besarle en la boca. «¿Por qué crees que Ángel da a entender, que a mí me parece tremendo, lo de los besos en la boca y que los masajes que le daba todos los días no podían durar más de 15 minutos? ¿Por qué da a entender como que a la madre le gusta su hijo?», cuestionaba Lydia.

«Yo he visto como muchas madres le dan un piquito a su hijo», aseveraba entonces Chelo. «Pero cuando un hijo es capaz de insinuar, porque encima no tienes huevines…», espetaba la colaboradora. «Bueno tiene dos», apostillaba Patiño. «Bueno los debe tener un poco chafadines. No tiene huevines porque en estos momentos está queriendo dar a entender cosas muy heavys de su madre», añadía ella.

«El pecado de Bárbara Rey fue darle todo lo que el niño quería. Este niño ha tenido el mejor reloj teniendo 11 años. Sofía era el patito feo y él era un niño malcriado», destacaba Chelo García-Cortés. «¿Pero por qué intenta darle la vuelta a la historia?», repreguntaba Patiño. «Porque es maligno«, contestaba Chelo. «Pero es que está queriendo dar a entender que la madre se acostaba con su hijo», añadía la presentadora.

«Está mintiendo, tú puedes dar un masaje, Bárbara era una maniática de los masajes, eso es cierto. Pero eso no quiere decir nada. ¿Que maldad hay que tener en esas entrañas para dar a entender lo que ha dicho de su madre? Pero que siga hablando…», concluía la colaboradora.