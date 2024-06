Avance de ‘Secretos de familia’, capítulo del domingo con el gran secreto de Ceylin en peligro

Este domingo, Antena 3 ofrecerá un nuevo episodio de su serie turca ‘Secretos de familia’ a partir de las 22:00 horas en el que veremos como Ceylin protegerá a Çinar sin llevarlo a la justicia.

En el último capítulo de ‘Secretos de familia’, Ilgaz se sinceró con Eren y le confesó la relación que tuvo en el pasado con Iclal. Aunque no llegaron a ser pareja, entre ellos hubo una conexión especial y un terrible incidente que dejó en coma a la nueva fiscal los unió todavía más.

Mientras tanto, Iclal acorraló a Ceylin y a Yekta en su despacho por haber borrado las imágenes de la farmacia en la que se había comprado el medicamento que había acabado con la vida de Kadir. Como era de esperar, los dos socios lo negaron todo, a pesar de ser conscientes de que tarde o temprano descubrirían su mentira.

El caso del niño fallecido destrozó a Ceylin al descubrir que la madre del pequeño estaba involucrada en su asesinato: o ella o su amante habían acabado con la vida del pequeño.

Desde que se reencontró con ella, Osman no ha dejado de buscar a Zümrüt. Pero su examante le dejó claro que no volvería a ser la otra en su relación y le pidió que, si quería volver a intentar algo con ella, se divorciase antes de Aylin. Después de hablar con Zümrüt, Osman lo tuvo claro. Aprovechó un momento a solas con Aylin para espetarle que quería el divorcio.

Gracias a la ayuda de Efe, Yekta y Ceylin dieron con Çinar. El joven les explicó a los abogados todo lo que había ocurrido con la asociación y ellos decidieron sacarlo de su escondite para evitar que Ilgaz y la policía lo encontrasen. Çinar quería entregarse porque estaba cansado de huir de los problemas, pero los abogados se lo impidieron. El joven les pidió que no lo protegiesen, pero Yekta le dejó claro que en realidad lo hacían por Ceylin.

Por último, Ceylin se reunió con Ilgaz para hablar de Çinar. Ella reconoció saber dónde se encontraba el joven, pero le pidió a su marido algo de tiempo para que su hermano pudiese presentarse personalmente en comisaría.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Secretos de familia’? En El Televisero te contamos la sinopsis del nuevo capítulo que emitirá Antena 3 este domingo 23 de junio partir de las 22:00 horas:

Avance del capítulo 88 de ‘Secretos de familia’:

Ilgaz le dice a Ceylin que no se fíe de Çinar que podría jugársela y que no quiere, que todo este problema con él repercuta en su relación como pareja. Además. Le cuenta que Iclal también lo sabe todo y que no va a parar hasta desenmascararlo.

Ceylin lleva a Çinar con su familia para que se despidan y pasen la última noche todos juntos antes de que le detengan. Defne está muy afectada y suplica entre lágrimas que no la dejen sola.

Ceylin defiende a Çinar, pero no consigue librarle de prisión. Tuğçe le lleva hasta la cárcel y ambos se despiden muy tristes.

Por su parte, Osman pide el divorcio a Aylin, coge sus maletas y aparece en casa de Zümrüt, pero ella no le deja pasar. Osman se ve obligado a acudir a su hija para no tener que pasar la noche en la calle.

La policía llega a la asociación y detiene a los integrantes. La nueva fiscal comienza a investigar todos los documentos y registros que tenían guardados y encuentra una fotografía de Ceylin. Intenta descubrir qué delito guarda relación con ella, pero no lo encuentra, ya que Yekta se adelantó a la policía y se comió la página donde mencionaban a Ceylin.