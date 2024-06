Avance ‘Secretos de familia’, capítulo domingo con un nuevo personaje que lo revoluciona todo

Este domingo, Antena 3 ofrecerá un nuevo episodio de su serie turca ‘Secretos de familia’ a partir de las 22:00 horas en el que la relación de Ilgaz y Ceylin seguirá complicándose y les veremos más distanciados que nunca.

Por si fuera poco, en el capítulo de este domingo se incorporará un nuevo personaje que está dispuesto a revolucionar las tramas de la ficción y sobre todo a sus protagonistas.

Así, ‘Secretos de familia’ sumará a su reparto a Iclal, una fiscal muy estricta que tiene un carácter complicado. Pero es que además Iclal conoce uy bien a Ilgaz del pasado. Algo que sin duda disparará los celos de Ceylin.

Pero volvamos a lo que vivimos en el último capítulo de ‘Secretos de familia’ el pasado domingo. Yigit, el niño desaparecido, fue asesinado y Ceylin se vino completamente abajo cuando Ilgaz se lo comunicó pues no puedo evitar pensar que ella podría haber vivido lo mismo si Mercan no llegase a aparecer. Ceylin vivió un mal trago al contarle la noticia a la madre del pequeño. Yekta la acompañó y entre los dos intentaron que la mujer no se viniese completamente abajo, pero, para ella, su mundo se había desmoronado.

Cansada de no tener habitación y de depender de sus padres, Parla tomó la decisión de marcharse de casa. Al fin y al cabo, ahora trabaja como abogada y gana su propio sueldo, así que es el momento perfecto para independizarse. Osman entendió a su hija perfectamente, pero Aylin cree que se está precipitando al querer mudarse con una desconocida.

Por otro lado, Ceylin encontró consuelo en el alcohol tras los palos que había recibido los últimos días. Descubrir que el niño desaparecido había muerto y su crisis con Ilgaz pudieron con ella. Su marido se la encontró bebida en el salón y ella aprovechó la ocasión para desahogarse con él. Ceylin le confesó que Firat y ella no tuvieron una ruptura como tal, pues él se marchó un día sin dar explicaciones porque ella se lo había pedido anteriormente.

Yekta y Ceylin protagonizaron una gran bronca después de que la abogada descubriese que su socio le había mentido con respecto a la cantidad de una indemnización que había pedido.

Por otro lado, con su matrimonio cada día más roto, Osman volvió a ver a Zümrüt. El ahora taxista se presentó en la puerta de la mansión de su examante y se ofreció a ayudarla en todo lo que fuera necesario. Por su parte, Aylin ya da por perdido su matrimonio, pero no da el paso de pedirle el divorcio a Osman. Lo que sí que tiene en mente la hermana de Ceylin es encontrar un nuevo trabajo para ocupar su tiempo.

Kadir murió en la cárcel en extrañas circunstancias. Aunque poco después se supo que detrás de su asesinato estaba Çinar después de que sus nuevos amigos confesaran que habían cumplido su mayor deseo: que el hombre que había matado a su padre perdiese también la vida.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Secretos de familia’? En El Televisero te contamos la sinopsis del nuevo capítulo que emitirá Antena 3 este domingo 2 de junio partir de las 22:00 horas:

Avance del capítulo 85 de ‘Secretos de familia’:

Ilgaz no ha podido evitar sentirse celoso cuando se enteró que Firat, el nuevo policía que ahora lleva unos de sus casos, era el ex de Ceylin. Sin embargo, eso no ha sido lo peor. Ilgaz se ha sentido muy decepcionado con su mujer al descubrir que, si él no se hubiese enterado, ella no se lo habría contado.

En el próximo capítulo, Ilgaz se sentirá engañado y le pedirá un tiempo a la abogada para procesarlo todo y tomar una decisión. Mientras tanto, Ceylin le contará a Yekta que no entiende que ahora ella e Ilgaz estén así por una tontería ya que ella de quién está enamorada es de Ilgaz y no de su ex.

La asociación donde trabaja Çinar es, en realidad, una banda criminal. Çinar descubre que han matado a Kadir y ahora le amenazan a él. Le obligan a colarse en el despacho de Ilgaz para averiguar el nombre del testigo anónimo de un caso.

La policía detiene a Merdan como sospechoso de la muerte de Kadir, pero Ceylin hace todo lo posible por demostrar su inocencia. Mientras busca pruebas, Ceylin encuentra unas imágenes de Çinar comprando el medicamento que acabó con la vida de Kadir y las borra.

Además, Zümrüt llamará a Osman para volver a verlo y él no podrá ni creérselo. Finalmente, Ceylin descubre que su marido y la nueva fiscal se conocen más de lo esperado.