Ángel Cristo da la estocada final a Arantxa del Sol con esta afilada e hiriente afirmación

Ángel Cristo y Ana Herminia se encuentran ultimando todos los detalles de la boda de sus sueños. El próximo 17 de octubre, la pareja se dará el sí quiero en una finca de Yanes, en Madrid y han querido compartir los preparativos en una entrevista con Lecturas. El hijo de la vedette acabó revelando si invitará o no a Arantxa del Sol al enlace tras lo ocurrido en ‘Supervivientes’ y no dudó en cargar una vez más contra la presentadora.

El 17 de octubre no es una simple fecha escogida al azar por los dos enamorados, es un día que guarda un significado muy especial para el hijo de Bárbara Rey: el cumpleaños de su padre. «Lo que diga lo van a entender mal. Ese día siempre me acuerdo de él. Da la casualidad de que también es el día de la buena suerte del padre de Ana», comenzó explicando el ex superviviente.

Ángel Cristo sobre Arantxa del Sol: «¡Es insoportable!»

Ángel Cristo y Arantxa del Sol en ‘Supervivientes’

«Cae en jueves y la finca los fines de semana está llena. Me hace ilusión, parece que no puedo querer a mi padre», señaló Ángel Cristo, que entonces desveló la lista de potenciales invitados a la celebración. «A Arantxa la quiero invitar, pero…», aseguró con tono irónico Ana Herminia, que se encuentra en una posición difícil por su buena relación con Finito de Córdoba. «Si ella no hubiese agredido a Ángel, si no hubiese sido tan torpe, me hubiese encantado que vinieran», señaló la futura mujer de Ángel.

Pero el enemigo de la presentadora, lejos de dejar pasar la pregunta, volvió a lanzar otro dardo contra Arantxa. «Ana tiene muchísimo cariño a Juan. En la isla creía que iba a tener una amistad con ella, pero no tiene arreglo. ¡Es insoportable! No ha superado la fama que tuvo, sigue pensando que es alguien. No es nadie«, sentenció el hermano de Sofía Cristo.

«No puede tratar así a la gente y las exigencias. ¡Como si fuese Madonna!», terminó añadiendo Ángel Cristo, que continúa con la puerta cerrada a una posible reconciliación con la mujer de Finito de Córdoba. Al contrario que con Aurah Ruiz, otra de sus grandes enemigas en los Cayos Cochinos con la que consiguió hacer las paces en su última visita a ‘De Viernes’.