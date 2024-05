María Patiño dilucida la pregunta que muchos repiten sobre Ángel Cristo y ‘Supervivientes’

María Patiño no se ha mordido la lengua este miércoles en ‘Ni que fuéramos Shhh‘ al referirse a Ángel Cristo. El hijo de Bárbara Rey está en boca de todos tras su fulminante expulsión disciplinaria de ‘Supervivientes’. Y ante la última hora del concurso, la presentadora del nuevo ‘Sálvame’ no ha dudado en dejar clara su opinión sobre el ex concursante.

Después de darse a la fuga y poner en jaque a la organización del reality de Telecinco, ‘Supervivientes’ condenó la actitud de Ángel Cristo este martes comunicándole su expulsión definitiva. Después de todo lo sucedido, ‘Ni que fuéramos’ arrancó su emisión de este miércoles centrándose de lleno en el polémico concurso del hijo de la vedette.

«Me he dado cuenta que Ángel es un especialista en hacerse la víctima«, comenzó advirtiendo la presentadora ante sus compañeros más escépticos sobre la cara real del hijo de la vedette. «Me ha sorprendido que no fueseis conscientes nadie de que lo que implicaba meter a Ángel Cristo en un concurso en esta situación«, señaló María Patiño antes de diseccionar al concursante.

María Patiño, sobre Ángel Cristo: «Es un especialista en hacerse la víctima»

María Patiño en ‘Ni que fuéramos’

«Estamos hablando de un perfil de una persona que la profesión completa desde hace años sabe perfectamente cómo es Ángel Cristo y como reacciona», insistió la periodista sobre la decisión de la cadena de contar con el hermano de Sofía Cristo para esta edición. Pero la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ no se quedó ahí, y lanzó su teoría sobre lo que realmente ha pasado en Honduras.

Patiño avanzó con su duro retrato de Ángel Cristo, señalando la estrategia detrás de su fuga. «Una persona que cuando realmente se salta las normas, tiene preparada con antelación su salida para no pagar la sanción y actúa con esa frialdad», sentenció María Patiño antes de hacer un repaso de las polémicas más sonadas del superviviente expulsado.

«Estamos hablando de una persona que decidió ser cómplice, junto a la organización, del silencio. Que no le ha temblado el pulso por decir que su madre es una maltratadora sin condena…», continuó asegurando la comunicadora antes de señalar a algunas de sus compañeras, que según ella, conocen el verdadero rostro de Ángel Cristo.

«¿Me vas a decir que es una persona que le han logrado achantar con el silencio?»

«Estamos hablando de una persona que decidió ser cómplice, junto a la organización, del silencio. Que no le ha temblado el pulso por decir que su madre es una maltratadora sin condena. Toda la profesión, y concretamente Lydia Lozano y Chelo García Cortés, sabe como se comporta en la intimidad de un hogar», insistió la presentadora de ‘Ni que fuéramos’, muy crítica con el concursante expulsado.

«Ángel Cristo no está para nada aislado de responsabilidad, la organización tampoco, pero cuando una persona tiene la capacidad de decir ‘me habéis encontrado porque yo he querido’, tiene la capacidad de señalar a su madre y señalar a la persona que le ha pegado en directo y no hay nadie que lo frene…», continuó explicando María Patiño, antes de clamar contra lo sucedido en ‘Supervivientes’ durante la gala de este martes. «Porque ayer, ni Carlos Sobera, ni la organización ni la gente que lo encontró, ni los concursantes, ni su madre ni su hermana, ni una cadena lo pudo frenar», sentenció la periodista.

Junto a Belén Esteban, María Patiño incidió en que Ángel Cristo «sabía muy bien cuando tenía que contar lo de Arantxa del Sol», y pusieron en duda que el concursante se haya sentido coaccionado por la organización en ningún momento. «¿Tú me vas a decir a mí que es una persona que le han logrado achantar con el silencio?«, formuló de forma definitiva la periodista, clamando la pregunta que muchos se repiten tras la salida del concursante.