Los Mozos de Arousa se pronuncian alto sobre Hacienda y su premio en ‘Reacción en cadena’

Los Mozos de Arousa han conquistado ‘Reacción en cadena’ y las audiencias. Así lo valoran en su primer aniversario en el programa de Telecinco, que ha logrado convertirse en la oferta más competitiva del día en la nueva era de Mediaset. En términos generales, los Mozos acumulan más de 270 duelos en los que han salido victoriosos, han logrado un botín de más de 1.804.000 euros y han traspasado la pequeña pantalla de más de 30 millones de espectadores únicos.

Además, han acertado más de 4.000 palabras, han logrado acertar la prueba ‘La última palabra’’en 180 ocasiones y han fijado su récord en 15 aciertos en 60 segundos. Por todo ello, los Mozos de Arousa celebran este sábado 25 de mayo a partir de las 20 horas su primer aniversario, en una emisión especial conducida por Ion Aramendi.

Por otro lado, el concurso parece no tocar su techo. ‘Reacción en cadena’ ha incrementado su audiencia más de un 40%, desde el 8,3% de share y 820.000 espectadores promediado en los últimos días de mayo de 2023 hasta alzarse al 11,8% de share y 1.058.000 fieles del presente mes de mayo, récord mensual de share del programa hasta la fecha. Además, el concurso, que igualó el pasado martes su récord histórico de share (12,8%), ofreció su emisión más vista hasta la fecha el pasado 1 de mayo con 1.337.000 espectadores (12,8%).

De todo ello hemos hablado en exclusiva con los integrantes de los Mozos de Arousa -Raúl Santamaría, Bruno Vila y Borjamina- protagonistas más absolutos de los concursos en España. ¿Participarían en otro programa? ¿Qué opinan de que Hacienda recaude parte del dinero que ganan en ‘Reacción en cadena’? ¿Cómo compaginan, sobre todo Raúl, sus vidas personales con el concurso?

Mozos de Arousa, hoy cumplís vuestro primer aniversario en ‘Reacción en cadena’. ¿Cómo está siendo esta locura?

Bruno Vila: Está siendo la mejor locura de nuestras vidas, porque un año en ‘Reacción en cadena’ nos ha cambiado mucho la vida, nos ha dado un empujón muy grande y estamos muy contentos.

Raúl Santamaría: Ni nos imaginábamos estar aquí un año después y ojalá sigan siendo muchísimos más para seguir viviendo esta aventura al máximo.

Borjamina: Todo lo que pueda sumar, bienvenido será, ¿no?

Decís que ha cambiado vuestra vida? ¿Cuál es vuestra rutina diaria?

Bruno: Entrenar, grabar y dormir.

Raúl: Justo, que no da mucho para más. Es cierto que el fin de semana, cuando no grabamos, nos permite hacer algo más, que intentamos hacer lo que hacíamos antes, pero la rutina es grabar y poco más.

¿Cuál es el truco que tenéis para tener tanta complicidad? ¿Qué tenéis para hacerlo tan bien?

Borjamina: Yo creo que las claves son dos. Primero, la complicidad, el conocernos muy bien entre los tres. Y segundo, los nervios, que ya al principio no teníamos tantos, porque tenemos un poco de experiencia en concursos de la tele y que somos también gente extrovertida, pero sobre todo eso, que hay equipos muy buenos que vienen aquí y se bloquean, y nosotros, aunque estemos con el agua al cuello, estamos tranquilitos. Entonces, eso ayuda mucho a hacerlo lo mejor posible.

Hablabas antes, sobre todo tú, Raúl, de tener una vida ajetreada ahora que estáis grabando, encima, ¿cómo es compaginar ser diputado con estar en la televisión?

Raúl: Pues es complicado, porque hay veces que me exige estar aquí grabando, coger un vuelo por la noche para llegar a Galicia al día siguiente, coger al día siguiente un vuelo por la noche para volver para Madrid, estar mientras aquí preparando algo que tengo que decir o algo que tengo que preparar para el día siguiente… De momento, como digo, son 26 años, es el momento para hacerlo, así que aprovechando al máximo todo lo que viene.

¿Qué tendría que pasar para que de repente un día perdáis?

Bruno: Siempre hay alguien mejor que tú. Entonces, hasta el momento no ha venido ese alguien, pero vendrá.

Bruno: Sí, sí, sí. Al final, yo no he visto ningún concursante de televisión ni ningún equipo que sea eterno. O igual la gente se aburre antes de nosotros (risas)

Raúl: No, yo creo que es eso, que la gente, además, nos va pillando trucos, la gente se prepara más, yo creo que para la gente en sus casas también tiene que ser un reto. Pues venir, prepararse más aún, porque saben que no va a ser tarea fácil, pero yo creo que algún día llegará. Espero, que si no, no cobramos.

Hay mucha gente que en casa, aparte de que comentan mucho por redes sociales, también se preparan.

Borjamina: Sí, cada vez los rivales vienen más preparados. También miran mucho el programa con nuestros trucos, añaden unos propios… Entonces, al final, sí que notamos que eso, que cada vez la preparación es mayor y que también nosotros tenemos que continuar entrenando, porque si no, en cualquier despiste, nos vamos a la calle.

¿Os veríais en otro programa? ¿En ‘Pasapalabra’, ‘El Conquistador’…?

Bruno: ¿El Conquistador? En mi vida me había planteado lo de ‘El Conquistador’. Bueno, yo ya he tenido otra experiencia, que ha sido un formato diferente, como es un talent show, como ‘Bailando con las estrellas’, y la verdad es que, por probar, estuvo bien. Y más allá, no creo, no (risas).

¿No os veis en ‘Pasapalabra’?

Raúl: Yo considero que ‘Pasapalabra’ es un programa que necesita muchísima preparación, que te tiene que gustar toda esa parte del diccionario, estudiar mucho todos los días… Y quién sabe en un futuro, pero de momento, con los pies en ‘Reacción en cadena’, y ojalá así sea, yo firmo ya si hace falta un contrato para estar aquí toda la vida.

Bruno: Yo te voy a decir algo. Cuando ‘Pasapalabra’ estaba en Telecinco, yo había cumplido 18 años y compré el diccionario de la RAE porque me moría de ilusión por ir. Y me preparé unos meses. ¿Y qué pasó? Que fue cuando hubo ese parón, que pasó a otra cadena, y entonces dije, uf, qué desilusión, pero ese conocimiento me ha servido aquí, en ‘Reacción en Cadena’. Por ejemplo, la palabra letanía, que nos ha salido hace poco.

¿Os animarías a participar en un reality show?

Raúl: Yo es que eso de que se metan en tu vida… que saques a familiares en televisión… Si fuera algo de supervivencia propio, de supervivencia, algo de superarte contigo mismo, pero que no involucre a otras cosas, pues yo sí que estaría dispuesto, pero ahora sabemos que los realities van un poco más allá, buscan un poco más allá, entonces eso es lo que me echa mucho para atrás.

Últimamente se está mucha polémica con el tema de Hacienda, con los premios de concursos…

Borjamina: Claro, aquí el premio se recibe de una sola vez. Entonces, vas al tramo más alto de Hacienda, que no es lo mismo que si fuera un premio de pago fraccionado. Pero bueno, nosotros es algo que sabemos desde que empezamos y vale que ahí se ven 1.800.000 de euros, pero nosotros vamos calculando, pues a nosotros individualmente nos queda tanto y tanto es para Hacienda. Entonces, ya contamos con ello y, bueno, siempre que se usen bien esos impuestos, pues al final es para tener servicios públicos, y es algo con lo que ya contamos y que no nos duele tanto.

Raúl: Cada vez que tenemos un parón para ir a Galicia, pues en el tren vamos diciendo, pues esta semana fue tanto limpio ya, ¿eh? Ya vamos teniendo para esto, esto sirve para esto. Hay semanas que son más flojitas… (risas)

Bruno: A mí me parece bien, porque al final todos los ciudadanos tenemos que contribuir, los que más ganamos, como es nosotros ahora mismo, más tenemos que contribuir. Entonces, bien.

Genial, chicos. Muchas gracias y mucha suerte.