Lo que hizo Ángel Cristo al acabar la gala de ‘Supervivientes’ no se vio venir y da que hablar

Ángel Cristo se enfrentó a su entrevista más complicada en el plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ tras su expulsión por la puerta de atrás y debido a los numerosos frentes abiertos ante los que debía dar explicaciones.

Se enfrentó a todas las polémicas, como sus comentarios machistas y su huida, y lo hizo con una actitud irreconocible que ha generado gran estupor y sospechas sobre si hubo algún tipo de toque de atención desde el programa o una intención de lavar su imagen por su parte.

Su tono fue mucho más dulce y sensible y apenas combativo, contrastando enormemente con su actitud aguerrida e impenitente de la pasada semana. Además, Ángel Cristo pidió perdón por sus descarnadas y desafortunadas palabras en el enfrentamiento con Aurah antes de abandonar Honduras.

Eso sí, no tuvo reparos a la hora de desenmascarar a la organización de ‘Supervivientes’, revelando que lo de Arantxa del Sol fueron tres puñetazos y no una colleja como ella refirió y acusando a la dirección de injerir en ese episodio para querer taparlo y que no trascendiera al público.

Fue una gala dominical muy tensa, que tuvo un cierre inesperado por parte de Ángel Cristo. Y es que, en los segundos finales de la emisión, justo cuando Sandra Barneda despedía y Telecinco proyectaba los créditos, pidió la palabra para lanzar un severo ataque a Kiko Jiménez con la acidez que le caracteriza.

Tras ver un Oráculo de Poseidón en el que el jiennense se volvió a colocar en el ojo del huracán por sus ataques y provocaciones, se lanzó a decir lo que piensa de él. «Kiko me parece un oportunista sin escrúpulos y si algún día se casa no me importaría ser su camarero», soltó. Ese fue el boche final de la entrega de ‘Conexión Honduras’. Unas palabras han provocado controversia entre los seguidores del novio de Sofía Suescun y los detractores.