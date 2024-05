Kiko Matamoros desmonta la mentira que Carlos Sobera coló por encargo de ‘Supervivientes’

Kiko Matamoros ha señalado que Carlos Sobera «mintió como un bellaco» en la gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ de este martes, que acabó con la expulsión directa y disciplinaria de Ángel Cristo. En ‘Ni que fuéramos’, lo nuevo de ‘Sálvame’ en el canal Quickie, han debatido sobre ello y el colaborador ha hecho hincapié en la cuestionable gestión del presentador.

«Ayer me dio pena Carlos Sobera porque no sabía cómo llevar la situación el pobre», ha señalado en primer lugar Belén Esteban. «Me parece un grandísimo profesional, he disfrutado mucho cuando he estado en programas que ha presentado él, me parece un tipo simpático, que llega al público», ha empezado diciendo Kiko antes del ‘pero’.

«Dicho todo esto, ayer no fue su mejor noche porque le pusieron en una situación imposible de gobernar. Es decir, Sobera mintió como un bellaco anoche y le obligan a mentir. Y el pobre Sobera se tiene que comer un sapo que va contra su imagen porque, al final, la gente lo que no entiende es que tú eres un señor que estás sirviendo el plato que te están cocinando en otro lado y quedas fatal y hoy había muchísimas críticas», ha sentenciado Kiko Matamoros.

El tertuliano asegura que el comunicador vasco engañó a toda la audiencia y que fue cómplice de la gran mentira de la organización de ‘Supervivientes’ respecto a la situación de Arantxa del Sol y el episodio de la lancha con Ángel Cristo en el que hubo una agresión y el programa decidió silenciarlo. «Carlos miente como un bellaco», ha insistido.

Y es que Carlos Sobera, en mitad de un fuerte encontronazo con el defensor de Ángel, aseguró que la productora del concurso tapó ese incidente porque él no quiso denunciar los hechos cuando fue consultado. Algo que sería falso porque, según el propio Matamoros, si se silenció ese altercado es porque los implicados recibieron coacciones de la dirección de ‘SV’.