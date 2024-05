Jorge Javier Vázquez sorprende regresando a la noche del viernes en Telecinco tras su declive

Desde el regreso de ‘Tu cara me suena’ a Antena 3, ‘¡De viernes!’ no levanta cabeza en Telecinco. Sin ir más lejos, la pasada semana registró un escueto 8,9% de share, con apenas 754.000 espectadores frente al espectacular 21,2% y 1.886.000 espectadores del programa de imitaciones. Por tal motivo, este viernes 24 de mayo, han recurrido ni más ni menos que a Jorge Javier Vázquez.

Será el regreso del presentador a la noche de los viernes tras la cancelación del ‘Deluxe’, el pasado mes de julio. «Demasiado habéis tardado en llevarme, por fin una estrella en ‘¡De viernes!'», dice, con su habitual sentido del humor, el propio presentador en la promo lanzada por la cadena. Hace tiempo el programa ya tentó a María Patiño, antes de que la echaran de ‘Socialité’.

Jorge Javier vuelve así a la noche que capitaneó durante más de una década. Si bien cabe recordar que el ‘Deluxe’, aunque casi siempre estuvo en el prime time del viernes, también saltó al sábado e incluso al domingo. Tras la cancelación del programa, Telecinco estrenó ‘La Última Noche’, presentado por Sandra Barneda y que fue un auténtico fiasco.

⭐️ Jorge Javier Vázquez se sienta en “DE VIERNES” pic.twitter.com/wNeUIs9R2q — EliamSweet (@eliamsweet) May 22, 2024

Jorge Javier, Ana Herminia y Alba Muñoz, invitados en ‘¡De viernes!’

Ante este tropiezo, la cadena optó por ‘¡De viernes!’, un formato que intentaba emular al ‘Deluxe’ pero con entrevistas, según el propio Santi Acosta, presentador junto a Beatriz Archidona, menos agresivas. Sin embargo, a la vista de los datos, no ha terminado de calar en la audiencia.

Pero Jorge Javier no será el único invitado de esta semana. Además, Ana Herminia regresará, nuevamente, a ‘¡De viernes!’ tras la expulsión disciplinaria de su novio, Ángel Cristo, de ‘Supervivientes 2024’. «A mí no me calla nadie», asegura la venezolana en el avance lanzado por Telecinco. También visitará el programa Alba Muñoz, expareja de Antonio Tejado, quien ya estuvo hace unas semanas tras el ingreso en prisión del padre de su hija. Ahora, se sentará en el plató para opinar de su salida de prisión.