La atronadora sentencia de Jorge Javier sobre el papel de la reina Letizia en la monarquía

Jorge Javier Vázquez no ha dejado pasar la oportunidad de pronunciarse sobre la Casa Real en una fecha tan señalada. El catalán ha dedicado gran parte de la última entrada de su blog en Lecturas a diseccionar el papel de la reina Letizia en la monarquía española cuando se cumplen veinte años de su boda con Felipe VI. Y el presentador no ha dudado en dejar por escrito su atronadora sentencia sobre la reina.

Los monarcas han celebrado sus veinte años de matrimonio con unas inusuales fotografías en los Jardines del Moro del Palacio Real, y el presentador de ‘Supervivientes’ no ha dejado pasar la oportunidad de comentarlas. «La informalidad que desprenden esas fotos me hace pensar en el aire fresco que supuso la llegada de Letizia Ortiz«, reflexionó el de Badalona.

Jorge Javier Vázquez: «La monarquía le debe a ella su permanencia»

«La monarquía le debe a ella su permanencia», sentenció Jorge Javier Vázquez de forma rotunda para sintetizar su análisis sobre estas últimas décadas de la Casa Real. «Entendió que debía someterla a una puesta a punto y consiguió desactivar los innumerables elementos perniciosos que la estaban destruyendo», destacó el presentador más adelante.

Y es que, no cabe duda de que Vázquez es todo un seguidor de Letizia Ortiz, y no le importa reconocerlo. «A mí me gusta mucho Letizia porque es más de las nuestras que de ellos«, aseguró Vázquez. Pero la reina no fue la única que recibió elogios por parte del presentador de Telecinco en su última entrada.

Además de pronunciarse sobre la Reina Letizia, el catalán no dudó en dedicar unas palabras al Maestro Joao. «Se me cayeron algunas que otras lagrimitas al escucharle. Ya ha escogido su nombre: Benita, como su madre», señaló Jorge Javier Vázquez haciendo referencia a que el televisivo comenzará pronto su transición de género.

«Cuántos Joaos habrá en nuestras vidas que no se hayan atrevido a dar el paso por miedo, por el qué dirán, por los malditos prejuicios. Siempre contigo, Benita», terminó sentenciando el presentador de Telecinco para mostrar su apoyo al concursante de ‘Baila como puedas’.