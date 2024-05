Joaquín Prat da voz a una insinuación que pone en jaque a ‘Supervivientes’ por Ángel Cristo

En ‘Vamos a ver’, el programa que lidera Joaquín Prat, ha dado voz a una grave insinuación que no deja bien parado a ‘Supervivientes’ y que tiene que ver, por supuesto, con Ángel Cristo. Incluso Carmen Borrego, presente en plató y contratada por la productora que realiza su otro programa (‘Así es la vida’) y el reality de supervivencia, se ha plantado y ha condenado que se intente manchar a la organización.

Todo ha comenzado cuando el magacín ha empezado a compartir en pantalla muchos de los mensajes que ha escrito Ana Herminia disparando contra ‘Supervivientes’ por el enfoque que se le ha dado al concurso de su chico y por el «machaque» que, según ella, ha recibido por «situaciones» que se han dado en la isla; llegando a decir reiteradamente que va a contar la verdad y que no va a callar como si fuese a desmantelar algo que ha ocultado el programa.

Unas de esas publicaciones que se ha reproducido en el programa de Joaquín Prat es la siguiente: «Siguen mintiendo. Ángel simplemente se ve sobrepasado por las situaciones vividas en Honduras y huye, lo hace siempre. Él pidió al principio del programa que pagaba para irse. Dejen de hacer daño. Basta ya, que son muy bajos. Al ver el daño psicológico que le han hecho obviamente lo quiero aquí».

Acto seguido, Antonio Rossi ha asegurado que había podido hablar con Ana Herminia antes de que aparezca mañana en ‘De Viernes’: «Va a contar lo que vivió y vio en su viaje a Honduras, la situación de Ángel en Honduras, lo que habló con él, lo que él le contó que pasaba en Honduras. Lo que ella cree que está ocurriendo en Honduras para que se entienda lo que ha hecho Ángel». ¿Pero por qué tanto oscurantismo? ¿Tanto ha tapado la producción de ‘Supervivientes’ para que haya tanto que destapar?

Otra de las colaboradoras del espacio matinal de Joaquín Prat, Isabel Rábago, también ha azuzado el fantasma de la censura de contenido en esta edición de ‘SV’. «¿Qué es lo que ha pasado durante todos estos meses? ¿Qué nos hemos podido perder para que ella diga y verbalice que han obligado a Ángel a quedarse? ¿En qué situación se ha encontrado él? Habría que verlo», ha planteado la periodista.

Tras escuchar a sus compañeros, Carmen Borrego se ha rebelado y se ha plantado, sacando las garras por el equipo de ‘Supervivientes’ ante las delicadas insinuaciones que se estaban dejando caer. «Yo he vivido con una organización que se dedica a cuidarnos todo el día. Dejemos de manchar a la organización porque me parece francamente mal», ha estallado.

«Nadie está manchando nada. Yo he hablado con Ana y me ha dicho lo que va a contar, pero yo no estoy manchando nada. Las responsabilidades a Ana Herminia», se ha defendido Antonio Rossi, el portador de ese avance respecto a lo que va a rajar la novia de Ángel Cristo y que no va a dejar en buen lugar a ‘Supervivientes’.