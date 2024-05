‘Supervivientes’ y Mediaset han de explicar su escandalosa doble moral con Ángel Cristo y Arantxa

La expulsión directa de Ángel Cristo le ha reventado en la cara a ‘Supervivientes’ y a Mediaset por extensión. La decisión de poner fin al concurso del hijo de Bárbara Rey de forma inmediata y disciplinaria ha provocado una profunda controversia como hacía años que no se producía en un reality de Telecinco.

La eliminación fulminante no se debe expresamente a ninguna agresión física ni a una agresividad verbal. sino a un incumplimiento de las normas básicas que establece la organización del programa; como es traspasar el perímetro de seguridad delimitado para garantizar el bienestar y la seguridad de los participantes. ¿Pero es eso tan grave como para emprender medidas tan sumamente drásticas?

Responder a esta pregunta es difícil porque no nos podemos atener a ningún precedente. Es algo inédito en la historia de ‘Supervivientes’, nunca antes se había requerido la ayuda de las Fuerzas Armadas de Honduras porque nunca antes un concursante se había dado a la fuga de esa manera, durante horas, sembrando la angustia en todo el equipo del formato; en el que recae la responsabilidad de garantizar el buen estado y la integridad de Ángel Cristo y el resto de robinsones.

Sin embargo, pese a la gran división de posturas que existe sobre si ha sido una solución justa o desproporcionada, lo que sí se puede contestar con rotundidad es que la audiencia merece explicaciones urgentes por parte de la producción de ‘Supervivientes’ y el grupo Mediaset por su clarísima e indiscutible doble ética y moral en el modo de proceder con Ángel Cristo y Arantxa del Sol.

Es irrefrenable la polémica que pesa sobre el programa de supervivencia de Telecinco por un error de bulto al tratar de ocultar una agresión de Arantxa hacia Ángel con intereses que no caben en el entendimiento de nadie. Cuando se juega con fuego se corre el riesgo de salir muy chamuscado. Y es el caso. La organización de ‘SV’ ha mentido peligrosamente al espectador en detrimento de su credibilidad y honorabilidad. No ha quedado claro qué es lo que realmente sucedió en esa famosa lancha pero sí que sabemos que se miró para otro lado de una forma que escapa a la razón, prescindiendo de expulsar disciplinariamente a Del Sol por ese contacto físico como hubiera ocurrido en otras ediciones. Véase el ejemplo de Yaiza Martín por agresividad verbal a Asraf el pasado año o de Saray Montoya por arrastrar de los pelos a Romina Malaspina en 2018.

Sin entrar a valorar si es cierto que desde la dirección de ‘Supervivientes’ se coaccionó o no a Ángel Cristo y Arantxa del Sol para que no trascendiera el episodio, lo más escandaloso y reprobable es que hasta que no pasaron dos semanas de esos hechos no se tomaron medidas en la compañía en forma de despido. Y lo más grave: ese veto fue resultado de su confesión en mitad de una gala, donde refirió una colleja. De lo contrario, si la mujer de Finito de Córdoba hubiera callado, probablemente seguiría campando por los platos sin problemas.

¿Por qué con Arantxa del Sol no hubo consecuencias ni se aplicó el Código Ético desde el principio y con Ángel Cristo sí a pesar de que no estamos hablando de un suceso tan extremadamente grave como una agresión? Es la pregunta que deben responder los nuevos responsables de ‘Supervivientes’, que han conducido al reality a una deriva muy turbia; y también Mediaset, que ha demostrado su doble vara de medir a la hora de aplicar sus supuestas normas. También se ha de esclarecer de una vez por todas qué pasó con Arantxa y por qué se silenció su incidente con Ángel por el bien de la socavada imagen del formato estrella de la tele y para que la polémica deje de alimentarse.