El palo de José Pablo López a la expresidenta cesada de RTVE por vetar a Belén Esteban

Belén Esteban será una de las invitadas estelares de ‘Late Xou’, el espacio que presenta Marc Giró en RTVE Play y La 2 todos los martes. La colaboradora visitará el espacio para hablar del estreno de ‘Ni que fuéramos’. Y tras ver la promo de su visita, José Pablo López, el que fuera director de Contenidos Generales de RTVE ha aprovechado para lanzar un zasca a la ex presidenta de la Corporación.

Así, José Pablo López no se ha contenido y ha lanzado un mensaje claro y directo hacia Elena Sánchez Caballero aunque sin mencionarla por la presencia de Belén Esteban en el programa que presenta Marc Giró en RTVE Play y que se puede ver también en el late night de La 2.

«Veo que este martes Belén Esteban visita Late Xou con Marc Giró en La 2. Sólo el complejo de superioridad, la arrogancia intelectual y la incompetencia permitiría vetar su presencia en un programa. El supremacismo intelectual que desdeña lo popular sólo esconde decadencia», recalca José Pablo López en su cuenta de «X».

Veo que este martes Belén Esteban visita #LateXou con Marc Giró en La 2.



Sólo el complejo de superioridad, la arrogancia intelectual y la incompetencia permitiría vetar su presencia en un programa.



El supremacismo intelectual que desdeña lo popular sólo esconde decadencia https://t.co/NGIEsLkb7P — José Pablo López (@Josepablo_ls) May 27, 2024

La guerra de José Pablo López y Elena Sánchez por el fichaje de Belén Esteban

Para entender este ataque del que fuera director de Contenidos Generales de RTVE a la que fue la presidenta interina hay que retrotraerse a lo que sucedió hace tan solo unos meses cuando el propio José Pablo López quiso fichar a Belén Esteban para formar parte del jurado de ‘Baila como puedas’.

Y es que cuando estaba prácticamente cerrada su participación en el talent de baila que ha conducido Anne Igartiburu y que ha sido todo un fiasco en audiencias; Elena Sánchez Caballero vetó a la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ y prohibió su fichaje.

La propia Belén Esteban aclaró hace tan solo unas semanas por qué se abortó su fichaje por el talent de TVE. » Yo no llamé a TVE, a mí me llamaron. Yo tuve dos reuniones, se cerró el contrato, la negociación y la señora Presidenta -Elena Sánchez-, que desde aquí le mando un beso que espero que le vaya bien porque creo que le han quitado y espero que encuentre trabajo, me vetó», señalaba la colaboradora en una entrevista para Bekia.

Belén Esteban, invitada a ‘Late Xou’

Esta semana se sienta en el sofá del ‘Late Xou’ Belén Esteban. Marc Giró habla con la colaboradora de ‘Ni que fuéramos shhh’ sobre su nueva aventura profesional en el Canal Quickie y que se ve cada tarde en la web de El Televisero, y desde el 3 de junio en TEN.

El periodista Abraham Jiménez acude a ‘Late Xou’ para presentar su nuevo libro ‘Aterrizar en el mundo’, donde cuenta la triste realidad de los disidentes políticos en Cuba y el choque cultural que tuvo al llegar a Barcelona.

Además, regresan Henar Álvarez con su desternillante consultorio para responder a las preguntas de los espectadores, y Jordi Cruz con su Marc Attack, en el que mezcla arte y humor. Y para finalizar, Belén Aguilera, una de las artistas que actúa en la sexta edición del Share Festival Negrita, interpreta su último éxito: ‘Lolita’, una canción irónica y reivindicativa que reúne todos los requisitos para convertirse en un himno.