‘Supervivientes’ da un giro de tuerca con quién ha sido la concursante repescada de la edición

Una de las principales novedades de ‘Supervivientes 2024‘ ha sido la puesta en marcha de la repesca. Fue el pasado martes cuando Carlos Sobera se encargó de comunicar la decisión llevada a cabo por la organización. Una determinación que le ha dado una nueva oportunidad a Laura Matamoros puesto que, tras los votos registrados en la app de Mitele, se ha convertido en concursante de pleno derecho nuevamente. Un giro de tuerca total, pues en menos de una semana ha pasado de estar expulsada a reincorporarse a la competición

Ya al comienzo de la séptima gala Jorge Javier ha recordado el nombre de los concursantes que optaban a la repesca: Kike Calleja, Lorena Morlote, Rocío Madrid y Laura Matamoros. Cabe recordar que el pasado martes Sobera comunicó que tanto Zayra como Carmen Borrego no optaban a la repesca al haber abandonado por causas ajenas a la decisión de la audiencia.

La deliberación de los espectadores respecto a la repesca se ha demorado durante la emisión de la gala puesto que a los cuatro concursantes previamente anunciados se les iba a sumar Mario González, el último expulsado de la noche. Aunque todo apuntaba a que se iba a iincorporar a la lista, el televoto se ha abierto sin Mario para dictaminar qué concursante podría volver a sumarse a la convivencia en los Cayos Cochinos.

«Te lo juro que cuando me han expulsado yo ya me iba a mi casa me imaginaba con mi hijo y no me lo esperaba para nada. Yo estoy fuera ahora mismo y es que no sé, no me pega esto… Estoy, te lo juro, que en shock. Te lo juro que mi mente está fuera con mi hijo y esto es lo peor que me podía pasar», ha deslizado Mario para, acto seguido, negarse a participar. Una decisión histórica que ha dejado anonadados a los espectadores.

La histórica decisión de los espectadores de ‘Supervivientes’

Precisamente durante los últimos minutos de programa, Jorge Javier ha comunicado la decisión e la audiencia. «El público ha decidido que el repescado o repescada de ‘Supervivientes 2024’ sea Laura», han sido las palabras empleadas por el presentador. «Gracias, gracias. Papá te quiero, a. todos os quiero», ha compartido visiblemente emocionada. Así pues, Jorge le ha asegurado que el próximo domingo se decidirá cuál sería el destino final de Laura Matamoros.