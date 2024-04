Shock absoluto en ‘Factor X’ con lo que ha hecho Jaqui Lin, concursante de ‘Quiero ser monja’

Este miércoles Telecinco ha estrenado la nueva edición de ‘Factor X’ con sus primeras audiciones en las que Willy Bárcenas, Vanesa Martín, Abraham Mateo y Lali han escuchado a los primeros concursantes. Tan solo cuatro de ellos tenían garantizado su pase a la siguiente fase.

Entre las concursantes de la primera gala de ‘Factor X’ se ha colado Jaqui Lin. Una joven cristiana que dejaba al jurado completamente descolocado al cantar una canción religiosa creada por ella misma. Y es que su intención es «llegar al cielo» y «evangelizar» al mundo con su música.

«Sentí que Dios me llamaba a una misión en concreto, con ese don que me ha regalado, que es la voz», les explicaba Jaqui Lin a los jueces de ‘Factor X’ sobre su propuesta con «Dónde estarás». Una canción que convencía a los cuatro. «Ole tú por hacer una letra que probablemente no va con los tiempos que corren y demás. Pero son tus ideas y las defiendes en tu canción», le decía Willy Bárcenas.

«Es muy emocionante siempre cuando alguien cree en algo, defiende algo y le pone su impronta a eso en lo que cree. Nos trajiste algo inesperado. Te felicito un montón. Es muy especial lo que haces», apostillaba Lali. Pero si alguien quedaba sorprendido por lo que había hecho Jaqui Lin ha sido Abraham Mateo.

Jaqui Lin de ‘Quiero ser monja ‘ al casting de ‘OT’ y ahora ‘Factor X’

Cabe destacar que Jaqui Lin ya tiene cierta experiencia en televisión pues fue concursante de ‘Quiero ser monja’, un reality que emitió Cuatro con jóvenes entrando a un convento. Tras su paso por el programa de Cuatro, la joven ya probó suerte en otro talent musical pues se presentó al casting de ‘OT 2020’ en TVE en el que se presentó con el nombre de Yoko cantando el «Like a virgin» de Madonna pero no consiguió pasar de la segunda fase.

El público en shock con Jaqui Lin

Y como era de esperar, la actuación de Jaqui Lin en ‘Factor X’ no ha pasado desapercibida. Eran muchos los que no entendían coo podía haber recibido los «sies» de los jueces habiendo cantado con autotune. Otros directamente cuestionaban que se dejara cantar a alguien rezando en el prime time de Telecinco.

