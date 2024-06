Vanesa Martín y Lali Espósito pierden los papeles con un enganchón que paraliza ‘Factor X’

Gran tensión en ‘Factor X’ durante su segunda semifinal en Telecinco por lo ocurrido entre Aye Alfonso (equipo Abraham Mateo) y el jurado, particularmente con Vanesa Martín y Lali Espósito. La joven ha denunciado haber sido atacada en la anterior entrega y ha acusado al jurado de ser personas «destructivas» por sus duras valoraciones. Eso ha desatado un encontronazo sin precedentes.

«Vanesa, a Aye yo sé que no le hizo mucha gracia el comentario de la semana pasada respecto a su actuación. No sé si esta noche quieres corregir algo de lo que dijiste», ha introducido Ion Aramendi con el afán de acercar posturas respecto a la semana anterior. Sin embargo, lo que no sabía el presentador es que se iba a liar mucho más en esta octava gala.

«Yo quiero decir que no hay ni un solo artista que yo conozca que sea grande que no haya pasado por muchos ‘noes’ y por adversidades. Cuando empezamos tenemos que tener una humildad tan bonita que se debería sostener en el tiempo, pero que la fama te manipula y te moldea. Yo intenté decirte que no te salieras de tu estilo, de tu esencia, de tu folclore, de tu misión en esta vida como música, porque Carol G ya hay una. Quizás no se me entendió bien, quizás la forma de decir las cosas no es la idónea, pero no me desdigo de nada y te pido disculpas si te molestó, pero no me desdigo de nada. Subrayo que no te salgas de tu identidad. Y hoy sigo viendo una Aye lejos de su identidad», ha sentenciado Vanesa Martín.

«Yo respeto todas tus opiniones, yo respeto las opiniones constructivas, pero a veces creo que estas opiniones son destructivas. Estoy empezando a crecer, a conocerme y a saber cuál es mi estilo», le ha replicado Aye sin amilanarse desde el escenario. «Cuando tengas 41 años verás en positivo más que en negativo lo que te estoy diciendo», ha confrontado Vanesa.

A continuación, Lali Espósito ha tomado la palabra y ha cargado las tintas contra la concursante de ‘Factor X’. «Siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada. Así que lo voy a resumir en que coincido con Vanesa Martín. Estamos aquí siendo cuatro personas muy respetuosas para decir lo que pensamos. Nada de lo que decimos es destructivo. Me parece de hecho una falta de respeto que digas que somos personas destructivas«, le ha recriminado muy enfadada la argentina.

Por su lado, Aye ha intentado responderle, pero Lali no le ha dejado hablar y le ha callado con malos modos. «Déjame terminar. Somos cuatro artistas con mucho trabajado detrás y somos muy respetuosos con cada persona que se sube al escenario. Yo también respeto que no te importe mi opinión o la de alguno de mis compañeros, pero quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show, que se trata de gente que canta y de que cuatro personas, con la mejor de las ondas, dan su opinión. Si eso te molesta, no es el lugar para que te presentes«, le ha espetado sin dobleces.

«Bueno, yo no sé por qué te tomaste como aludida. Yo lo dije a Vanesa. Lo que Vanesa dijo concretamente es que no soy una artista y que no merezco el factor x y además dijo que está limpiando el pescado sucio», ha denunciado Aye. «¿Cómo? ¿Qué hablas Aye? ¿Qué hablas?», le ha encarado Vanesa Martín, pues según ella estaba mintiendo. «Si, eso lo dijiste y fue una falta de respeto para los demás participantes que estuvieron aquí también», se ha reafirmado la participante de ‘Factor X’.

«Estás tan fuera de onda, me da tanta pena. La realidad está en la calle. La realidad, señores, está en la calle y no se puede ir con esa soberbia por la vida«, le ha soltado para rematar la cantante malagueña. «No es soberbia, solo me estoy defendiendo de lo que ustedes me están atacando», ha apostillado Aye Alfonso. Por su parte, Abraham Mateo se ha impuesto a sus compañeras y ha desmentido que a su concursante le falte humildad.