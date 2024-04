Kike Calleja comunica la cifra exacta de kilos que ha llegado a perder en ‘Supervivientes’

Kike Calleja regresó esta semana a su puesto en ‘Vamos a ver’ listo para compartir hasta el último detalle de su paso por ‘Supervivientes’. Sin ir más lejos, el colaborador de Joaquín Prat confesó en un arranque de sinceridad la cantidad de kilos exacta que había perdido tras su paso por Honduras.

«Nunca he estado tanto tiempo sin verme», confesó el reportero justo antes de mirarse en el espejo por primera vez en un mes. Ahí se dio cuenta de que había perdido mucha tripa y que la barba le hacía mucho más mayor. Y a su regreso de Honduras el colaborador de ‘Vamos a ver’ quiso compartir todos los detalles de su cambio en el programa.

Kike Calleja sorprende con los kilos perdidos: «He perdido un montón, se me marcan hasta las costillas»

Ya en las imágenes que emitió ‘Supervivientes’, se podía intuir que Kike Calleja estaba más que asombrado con su transformación. «Es que he perdido un montón, se me marcan hasta las cosillas, al dormir se me clavaban», confesó el amigo de Terelu Campos, que entonces confesó a Joaquín Prat cuánto peso había perdido realmente en Honduras.

Kike Calleja se ve por primera vez tras su paso por ‘Supervivientes’

El reportero aseguró que llegó a España con 11 kilos menos, y mientras lo contaba a sus compañeros de ‘Vamos a ver’ parecía muy contento de haberse deshecho de esa tripa. Aunque habrá que esperar para ver si el reportero no sufre de efecto rebote como otros muchos concursantes que han pasado por el reality de supervivencia.

Pero además de Kike Calleja, hay otros concursantes de esta edición que han sorprendido bastante con su cambio físico. Emma García quedó completamente sorprendida hace unas semanas en ‘Fiesta’ cuando Carmen Borrego confesó lo que había llegado a perder en la isla. «Yo pensaba que no había adelgazado tanto», comentó la presentadora, que le costaba creer que la hermana de Terelu Campos hubiese perdido 5 kilos en su corta estancia.

Otra cosa que, según Joaquín Prat sufren muchos colaboradores de ‘Vamos a ver’ cuando se atreven a dar el salto a ‘Supervivientes’ es una «maldición». El presentador señaló entonces que tanto Laura Matamoros, como Kike Calleja y Carmen Borrego habían sido expulsados o apartados del concurso, y los tres son colaboradores habituales del matinal de Telecinco. El comunicador se atrevió a llamarlo «La maldición de ‘Vamos a ver'».