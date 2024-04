Cuesta creer la cifra exacta de kilos que Carmen Borrego ha perdido en ‘Supervivientes’

Carmen Borrego ha sido una de las protagonistas de ‘Fiesta’ de este sábado 6 de abril. El programa presentado por Emma García ha analizado al detalle la reacción de la exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ al enterarse de la demoledora entrevista que su hijo, José María Almoguera, ha hecho contra ella.

Además, Omar Suárez ha revelado un dato que hasta el momento no se había dado a conocer. El periodista relató que ayer por la tarde pudo estar con Carmen Borrego, quien se reunió con varios familiares y amigos tras su breve paso por Honduras. Un reencuentro en el que la colaboradora contó algunas cosas que todavía no se ha contado delante de cámaras, como, por ejemplo, la cifra exacta de kilos que ha perdido durante su estancia en la isla.

Desde el programa de supervivencia sí que compartieron las imágenes en las que se podía ver a la hermana de Terelu Campos mirarse por primera vez al espejo y comprobar de primera mano cómo se había quedado. La exconcursante reconoció verse más delgada: «Estoy súper morena. Perder he perdido, mira cómo me queda el bañador. ¿Cuánto habré perdido? Cabe otra Carmen aquí».

A Emma García le cuesta creerse los kilos perdidos por Carmen Borrego

Emma García en ‘Fiesta’.

Este sábado, Omar Suárez ha desvelado en ‘Fiesta’ que han sido cinco los kilos perdidos por Carmen Borrego durante su estancia en Honduras, así lo confesó ella misma la tarde anterior. Cuando el colaborador ha compartido este dato, las reacciones entre sus compañeros no han tardado en llegar. La más sorprendente ha sido la de Emma García, que no daba crédito, pues pensaba que Carmen había perdido menos de los que ella ha asegurado haber perdido.

«Yo pensaba que no había adelgazado tanto», ha comentado la presentadora del magacín de Telecinco. Si bien este no ha sido el único dato que ha ofrecido Omar Suárez después de haber pasado la tarde del viernes con la exsuperviviente. Sobre lo que esta le dijo de su hijo, José María Almoguera, el periodista ha explicado que ella le dijo que «a mí me dicen que mi hijo se separa. Veo que han vendido conjuntamente la separación. Pero de quien se ha separado mi hijo es de mí».

Emma García, que conoce personalmente al hijo de Carmen Borrego puesto que hace tiempo trabajaron juntos, no ha dudado en mandarle un mensaje mirando a cámara. «Yo creo que José no sabe dónde se ha metido porque no sé si va a poder aguantar todo lo que se va a decir, porque es muy complicado estar donde está. Tampoco me creo que lo haya hecho sin intención. No sé si ha medido las consecuencias, pero van a ser serias. Ojalá lo sepa y aguante todo, porque lo tengo un especial cariño», ha sentenciado la presentadora de ‘Fiesta’.