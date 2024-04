El estado real de Andrea y Álvaro tras ‘La Isla de las Tentaciones’ no es el pensado y hay un giro

En el reencuentro de ocho meses después Andrea y Álvaro, una de las parejas de la última edición de ‘La isla de las tentaciones’, ya revelaron que se habían reconciliado nada más terminar su experiencia en el reality. Sin embargo, ella seguía dudando sobre su relación, y él seguía luchando por reconquistarla.

Pues bien. Este miércoles 3 de abril, durante el ‘Debate de las tentaciones’, Andrea y Álvaro daban la sorpresa al besarse en directo y desvelar que se habían dado una nueva oportunidad. Primero era ella la que explicaba a Sandra Barneda todo lo que había vivido en la isla y lo que pasó después. A continuación, él entraba en el plató para dar su versión de los hechos. Pero lo que nadie se esperaba es que Álvaro, lo primero que iba a hacer era darle un beso.

Sin dar crédito a lo contemplado, la presentadora quiso saber qué había pasado tras el reencuentro para que, finalmente, hayan decidido retomar su relación. «Tenía muchas ganas de besarla y de que lo supiera todo el mundo. Hemos tenido muchos bajones, muchas subidas, hemos estado al borde del precipicio, pero nos hemos unido y hemos estado fuertes», explicaba Álvaro.

Por su parte, Andrea contaba que «estuvimos casi un mes separados, sin vernos, ni nos cruzábamos». Lo que les sirvió para darse cuenta de que deseaban volver a estar juntos. «Cuando me fui de su casa, estuve un mes haciendo mi vida, él haciendo la suya y nos dimos cuenta los dos. Al principio fue él el que no quería volver, pero volvimos otra vez. Llevábamos dos años sin separarnos ni un día y eso nos hizo darnos cuenta», explicó la joven.

Así ha cambiado la relación de Andrea y Álvaro

Sandra Barneda les preguntó cómo ha cambiado su relación tras volver a retomarla. Según Álvaro, ha cambiado a mejor: «Ya no hay esos celos, ella me está dando mi espacio. Ella ya ha aprendido a controlarse y a controlar ese temperamento». Según él, en la isla ha aprendido a «valorarme a mí mismo y muchas cosas más. Pero no repetiría la experiencia por mí porque los últimos días me quería ir». «No te creo, estabas deseando quedarte», le espetaba Suso Álvarez. Algo que también creía su compañero Álex, quien opinaba: «Creo que fue más por ella».

Por otro lado, Andrea y Álvaro también han tenido la oportunidad de ajustar sus cuentas pendientes con Mónica, la soltera con la que más química tuvo él. Según Andrea, Mónica es «una mosquita muerta». Sin embargo, los colaboradores creían que Álvaro estaba cohibido ante la soltera y que, de haber permanecido en la isla, habría pasado algo entre ellos.