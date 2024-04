El bailarín de Elena Tablada rompe el silencio sobre su polémica en ‘Bailando con las estrellas’

Adrián Esperón ha acabado confesando lo que verdaderamente ocurrió entre él y Elena Tablada en ‘Bailando con las estrellas’. El dúo parecía estar en muy buena sintonía durante las primeras semanas de concurso, pero después, ocurrió algo que rompió su relación. Es por eso que el bailarín ha aclarado ahora lo sucedido en Lecturas.

El propio bailarín de la diseñadora llegó a pedir en directo que le designasen otro profesor, porque la situación entre ambos era insostenible. Y aunque hasta ahora no se había pronunciado sobre el tema, el maestro de baile ha asegurado que esta experiencia no le ha hecho dudar de su valía como profesional.

Poco después de su petición, Adrián Esperón dejó de ser el maestro de Elena Tablada en ‘Bailando con las estrellas’. Pero una vez la expareja de Javier Ungría terminó su paso por el concurso, amenazó con contar «su versión de los hechos», y el bailarín ha optado por defender su trabajo en el concurso más allá de las polémicas.

Elena Tablada y su bailarín de ‘Bailando con las estrellas’

Adrián Esperón y Elena Tablada en ‘Bailando con las estrellas’

«Cada uno sabe lo que ha trabajado y luchado en su vida para llegar a donde ha llegado«, señala el antiguo compañero de Elena Tablada, que insistió en la importancia de valorarse a uno mismo y no permitir que las opiniones externas te afecten, refiriéndose a los ataques de la diseñadora en redes.

Y es que, el bailarín profesional de ‘Bailando con las estrellas’ optó desde un principio por mantenerse al margen de la polémica y no pronunciarse sobre su desencuentro. A su vez, insiste en que prefiere seguir siendo «discreto» y no ahondar en lo que ocurrió con su pareja de baile. «Entre nosotros sabemos los problemas que hemos tenido esas últimas semanas de concurso y por mi parte así se quedará«, sentencia.

Aún así, Adrián Esperón aseguró que el mal rollo se limitó solo a la relación con Elena Tablada en el concurso, y no trascendió al resto del equipo. Incluso explicó que el apoyo y la compresión del resto de sus compañeros fue clave para afrontar las últimas semanas tan complicadas del concurso junto a la ex de David Bisbal.

«El resto de compañeros y compañeras del concurso se han mostrado muy amables y comprensibles con toda la situación», destaca. «He notado el apoyo y eso me reconforta, también me ha dado su opinión de otro tipo algún compañero/maestro y por supuesto le he escuchado y de todo se aprende», añade.

Además, el bailarín de ‘Bailando con las estrellas’ no duda en dar las gracias a los presentadores por el apoyo que ha podido percibir de ellos. «Jesús como Valeria siempre nos preguntan antes de comenzar la gala qué tal hemos pasado la semana, son muy cercanos y les gusta saber qué ha sucedido», añade.