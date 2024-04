Dos solteros de ‘First Dates’ se despellejan cruelmente y la cita termina de este modo

En la entrega de ‘First Dates’ de este martes 2 de abril se ha producido una de las citas más tensas que se recuerdan en la historia del dating show de Cuatro, la protagonizada por dos jubilados, Maite y Ramón. Ella, una pensionista de Barcelona de 84 años que acudió acompañada de su nieta Noe, la encargada de apuntarla al programa.

Maite tenía claro desde un primer momento su requisito imprescindible: «Yo no quiero a una persona obesa, porque eso demuestra que es una persona apática». De hecho, reconoció que le gustan las personas deportistas y dinámicas, y no las sedentarias. El equipo de ‘First Dates’ le concertó una cita con Ramón, un agricultor ya jubilado de 88 años, pero que se considera «un chaval».

A pesar de que su cita era delgado y muy activo, a ella no le gustó nada físicamente. Así lo reconoció ante las cámaras del programa: «Lo veo muy poca cosa. Yo dije que quería a una persona delgada, pero no consumida. Este señor me queda pequeño. No me veo al lado de una persona tan enclenque. Da penita, es como si pasara mucha hambre».

Pero el rechazo fue mutuo. Ya que Ramón tampoco se quedó atrás a la hora de criticar a su cita por su aspecto físico: «Tiene los dientes podridos y negros». Además, el agricultor también criticó el hecho de que Maite aparentase más edad de la que tiene: «Si parece mi abuela. Tiene muchas arrugas y los dientes con sarro. Yo tengo 88 años y no tengo tantas arrugas».

Pese a que frente a las cámaras de ‘First Dates’ despotricaron el uno sobre el otro, la cena fue bastante cordial y educada. Aunque la conexión entre ellos fue nula desde el principio. De hecho, a Ramón le molestó que Maite le contase que estuvo a punto de morir tras ser atropellada. «No me parece bien que hable de la muerte estando en una cita, no viene a cuento», aseguró el anciano al equipo del programa, visiblemente enfadado.

No obstante, pese a esto, el soltero confesó que le gustaría seguir quedando con Maite para ir al cine o a tomar un café. Sin embargo, por el contrario, la catalana rechazó tener una segunda cita con Ramón, como así lo declaró en la decisión final. Ante estas ‘calabazas’, él declinó también volver a quedar con ella.

En ese momento, la pensionista le pidió que le explicase el motivo por el que no quería quedar más con ella: «Si ya sé que soy una vieja y un adefesio, pero se dice y ya está». Ante esto, Ramón explicó por qué no quería tener un segundo encuentro con la barcelonesa: «No está mal, pero yo me encuentro más atleta y más ágil que esta señora».