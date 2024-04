Claudia y Mario se enfrentan a una penalización en ‘Supervivientes’ por desafiar a la dirección

‘Supervivientes‘ sometió a los miembros de Playa Condena (Mario, Claudia, Arkano, Rubén Torres, Aurah y Pedro García Aguado) a un test de cultura general con el que aspiraban a una hamburguesa XXL con patatas. Los concursantes se debían de enfrentar a cinco preguntas básicas que no entrañaban demasiada dificultad. Al menos, para una persona mínimamente leída.

De no responder correctamente a esas cuestiones formuladas por Laura Madrueño, no solo no se optaba a esa suculenta recompensa, sino que además recibían un castigo; teniendo que tomar un jalapeño extremadamente picante. Esta dinámica tuvo lugar este martes en la gala de ‘Tierra de Nadie‘.

Las respuestas tenían que anotarlas en una pizarra, pero estaba terminantemente prohibido poder copiarse unos de otros. Una regla sine qua non que impuso la organización de ‘Supervivientes’ y que Mario González y Claudia Martínez se saltaron descaradamente.

Las cámaras del reality captaron perfectamente cómo la pareja, que se sentó junta en la mesa, se fijaba sin disimulo a lo que estaba escribiendo el otro. La secuencia ha sido compartida en redes sociales y en ella se aprecia cómo no solo se copian, sino que también parecen consensuar las respuestas.

Basta ya @Supervivientes todos los aciertos de Mario y Claudia deben ser anulados porque han hecho trampas en todo!!!! Son unas culebras!! #TierraDeNadie4 pic.twitter.com/0JpGeruBt5 — 𝑅❀𝒸ío – UNA ZORRA DE POSTAL Nebulossista (@mohedanismo) April 2, 2024

Sin embargo, a pesar de esto, Claudia y Mario no fueron penalizados por el equipo de ‘Supervivientes’. ¿Pasó desapercibido para ellos o prefirieron no actuar? Tampoco ha sido castigado Mario después de que el domingo, en ‘Conexión Honduras’, se escondiera comida de la recompensa en el bolsillo del bañador. El programa ha mirado para otro lado. ¿Habrá represalias en la gala de mañana jueves?