Ana Rosa se salta las normas en Mediaset por lo que ha hecho con ‘Sálvame’ en ‘TardeAR’

Ana Rosa Quintana ha verbalizado la palabra «Sálvame» en ‘TardeAR‘ este lunes, 1 de abril. Resulta hasta mentira que esto sea noticiable, pero lo cierto es que lo es porque, en los últimos meses, se han registrado varios gestos dentro de la cadena que han confirmado que mencionar al cortijo de Jorge Javier Vázquez era (o es) algo non grato.

Hay muchos ejemplos que lo atestiguan. Desde «en el programa en el que trabajaba» de Anabel Pantoja a «lo anterior» de la mujer de Kike Calleja, exreportero del extinto magacín. Parece que nombrar al longevo programa que tantas alegrías otorgó a Telecinco estaría mal visto. También rotularlo, pues cuando se utilizan imágenes de archivo de ‘Sálvame’ para ilustrar o contextualizar una noticia ningún programa se atreve a hacerlo.

E incluso se ha detectado que se hace ‘zoom’ para que no se aprecie que son imágenes del plató del formato de La Fábrica de la Tele. En definitiva, es como si hubiese una consigna dentro de Mediaset para que el olvido hacia el programa predecesor del ‘TardeAR’ de Ana Rosa fuera total y absoluto. Así lo dejó caer la propia Anabel Pantoja en una entrevista exclusiva para El Televisero.

Sin embargo, en las últimas semanas las cosas han cambiado respecto a ese presunto veto. O quizás no. Tal vez es porque las dos personas que han puesto la palabra ‘Sálvame’ en su boca -en apenas diez días de diferencia- tienen tanto callo y tanto poder que no temen saltarse la norma de no aludir al neorreality… si es cierto que existe la directriz de la discordia.

Hablamos de Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana. «Ya le podían haber dado el machete a Carmen Borrego, que ha trabajado en ‘Sálvame'», soltó a bocajarro el catalán en la gala de ‘Supervivientes 2024’. Una forma de rendir un particular homenaje al espacio que presentó durante catorce años y cuyo final en modo y forma le costó una depresión y una retirada temporal de la televisión.

Y, este lunes, ha sido Ana Rosa, precisamente su sustituta en las tardes de Telecinco. La veterana comunicadora se ha referido a ‘Sálvame’ sin tapujos y sin titubear mientras se hablaba de Carmen Borrego y la reacción que ha tenido al enterarse en directo de la separación de su hijo con su nuera Paola.

‘TardeAR’ ha debatido sobre si la Campos fingió no saber que estaban en crisis y hasta han sometido esa reacción que se vio ayer en ‘Conexión Honduras’ al escáner de la verdad. Los resultados han hablado. «Está claro que ella no lo sabía. A lo mejor algo se olía, pero hasta el extremo de que supiera que se iban a separar tres semanas después, no», ha señalado Miguel Ángel Nicolás.

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha recordado que la relación con la nuera era «malísima» y ha sido en ese instante cuando ha hecho referencia al programa creado por Óscar Cornejo y Adrián Madrid. «Ya hubo muchos líos (en el pasado). Yo me acuerdo cuando estaba todavía ‘Sálvame’ que ella (Borrego) lo pasaba mal porque no quería hablar de eso», ha apostillado sin dobleces.