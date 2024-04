Alejandra Rubio desmiente a ‘De Viernes’ y Mediaset tras lo anunciado con Terelu Campos

Este viernes, Telecinco ha dado la campanada al anunciar que Terelu Campos será la gran protagonista de ‘¡De Viernes!’ después de reencontrarse con su hermana Carmen Borrego y de la exclusiva de su sobrino José María Almoguera. Una entrevista que parece que a Alejandra Rubio no le hace mucha gracia.

Y es que además de hablar de todas las demoledoras acusaciones que ha lanzado José María a su madre y de la vuelta de Carmen Borrego de ‘Supervivientes 2024’, Terelu también hablará de la relación de su hija Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

O al menos eso es lo que ha cebado Mediaset. Y decimos lo de al menos porque tras conocer en directo en ‘Así es la vida’ ese cebo, Alejandra Rubio ha mostrado su cabreo y posteriormente ha dejado claro que Mediaset estaba engañando a la audiencia.

Así, Alejandra Rubio se rebotaba en pleno directo en ‘Así es la vida’ cuando escuchaba que su madre iba a hablar de ella y de su relación con Carlo. «Atentos porque esta noche en ‘De Viernes’ se sienta Terelu Campos. La presentadora vuelve a sentarse en un plató de Telecinco dispuesta a todo. Responderá en exclusiva sobre la exclusiva de su sobrino y cómo ha vivido Carmen Borrego estas declaraciones, repasará las polémicas de su hermana en Supervivientes’ y además hablará sobre la mediática relación que mantiene Carlo Costanzia con Alejandra Rubio«, destacaba César Muñoz.

«Ya te digo yo que de eso no», reaccionaba Alejandra Rubio de manera contundente. «Ya te digo que de eso no porque yo no voy a permitir que nadie hable de mi vida, o sea que no«, aseveraba la colaboradora de ‘Así es la vida’. «Por ahí si que no paso», advertía Alejandra.

Mientras, César dejaba claro que eso es lo que estaban diciendo desde Mediaset y desde ‘De Viernes’. «Pues lo siento en el alma. Ya te digo yo que de í no va a hablar nadie, no hablo yo de mí, no van a hablar los demás», sentenciaba Alejandra.

Alejandra Rubio desmonta la mentira de Mediaset en ‘Así es la vida’

Después de una publicidad, Alejandra Rubio desaparecía del plató de ‘Así es la vida’ y minutos después volvía para dejar claro algo y desmontar lo que estaba vendiendo Telecinco. «Quiero dejar claro que ella ha puesto por contrato que no va a hablar de mí ni de nada que tenga que ver con mi vida, así que no entiendo porque se vende así«, explicaba la hija de Terelu.

«En ningún caso ella va a hablar de mí ni de nada relacionado con mi vida. Repito siempre, no lo hago yo, no lo va a hacer nadie más», insistía Alejandra. Tras ello, era César Muñoz el que dejaba claro que según la representante de Terelu la presentadora no hablará de nada relativo a la relación de su hija con Carlo y que todo había sido un error de Mediaset.