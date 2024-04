Adriana Dorronsoro señala la artimaña fraguada contra Ángel Cristo en ‘Supervivientes’

Nadie entiende por qué Miri eligió a Ángel Cristo para su nuevo grupo en ‘Supervivientes’ cuando se le llenaba la boca de decir que no deseaba convivir con él nunca más y quería perderle de vista. Y en ‘Vamos a ver’, Adriana Dorronsoro y sus colaboradores del club social, tienen claro que ha sido una estrategia perfectamente calculada de la concursante.

«¿Ha utilizado Miri a Ángel Cristo?», han planteado en el programa matinal de Telecinco. Sin embargo, ella, preocupada por lo que se puede estar diciendo fuera, ha justificado su polémica decisión asegurando que quiso anteponer el equipo, formando a un grupo fuerte para las pruebas, a los conflictos que tiene con el robinsón: «Quise poner al equipo por delante de mis diferencias con él».

«Si piensa en el equipo para ganar las pruebas, primero podía haber elegido a otro que sea más fuerte que yo. Y si me necesita en el equipo pero luego salgo nominado, no tiene sentido», ha esgrimido Ángel Cristo con toda la razón del mundo. «Podía haber elegido a Javier Ungría antes que a mi. En ese sentido me siento utilizado», ha añadido.

Pues bien, en ‘Vamos a ver’ están del lado de Ángel y Adriana Dorronsoro ha destapado las intenciones de Miri con este sorpresivo movimiento: «Lo ha hecho por estrategia, lo ha hecho para estar cerca de Ángel, tener más vídeos y encima poder nominarle«.

«En Miri nada es casual, se está descubriendo como la más conspiradora del reality. Ha elegido a Ángel por el conflicto y por las cámaras«, ha sostenido Alessandro Lequio en la misma línea. «Llora porque es consciente de que su imagen pública ha quedado en evidencia», ha apuntado Isabel Rábago. «Es estratega. Es buena superviviente, pero es una intensa y una prota», ha añadido Pepe del Real.

«Es lícito en un concurso, todos hacen estrategia», les ha contrariado por su lado Carmen Borrego. «Pero luego no llores, luego no llores porque nos está engañando», ha sentenciado Sandra Aladro. «Es pura estrategia y está haciendo el circo», ha rematado Rábago.