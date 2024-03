Una soltera de ‘First Dates’ declina su cita y no tiene pelos en la lengua para rajar así

Este martes Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’ con Mari Carmen y Jesús como una de las parejas protagonistas. Ella, una profesora de baile de Málaga, muy coqueta, que ha preferido no desvelar su edad, pero ha dejado claro que de cabeza tiene 20 en años. «Es mi forma de ser. Yo, aunque sea mayor, mi mente la tengo joven», reconocía ante las cámaras del programa.

Mari Carmen es viuda y tiene dos hijos. Su gran pasión es el baile: «Con mi difunto marido fui campeona de Europa». Por lo tanto, su deseo era encontrar a su compañero de baile ideal, como lo era su difunto esposo. «Mi marido era un Richard Gere. Pelo blanco, ojos azules, elegante… y bailaba de maravilla», confesaba. El equipo de ‘First Dates’ le adjudicó una cita con Jesús, un hombre también malagueño de 70 años, y la primera impresión no ha sido demasiado buena para ella.

Y es que Jesús no cumple ninguno de los requisitos que la soltera buscaba en un hombre, ni es elegante ni sabe bailar. De hecho, la cara de ella al verle era todo un poema. «No tiene pinta de bailarín», le susurró a Matías Roure, el barman, que se encontraba tras la barra. Pero él le ha pedido que no se precipitara. «Este señor con esa anchura, esas caderas y un jersey blanco, ¡por Dios! Si ese señor se viste de negro todavía disimula más la gordura y está más elegante», se desahogaba ante las cámaras del programa.

Sin embargo, ha decidido darle una oportunidad y pasar al restaurante para intentar conocerle un poco mejor, aunque tenía pocas esperanzas. Él ha intentado en todo momento agradarla, halagándola y gastando bromas. Incluso le ha prometido que trataría de llevarla en el baile, algo que a ella no le ha hecho ninguna gracia, y le ha espetado que tonterías las justas: «He sido profesional durante 20 años con mi pareja».

Pero no ha sido el único corte que Mari Carmen le ha lanzado a Jesús. Cuando este le ha contado que ha trabajado en la parte administrativa de un hospital, ella le ha espetado que ese es el motivo por el que «está así de ancho» y le ha dejado claro que ella es «muy deportista». «A mí me ha gustado siempre el deporte: andar, senderismo, viajar…», le ha asegurado su cita. Pero para la malagueña no ha sido suficiente: «A este me lo llevo dos veces de caminata y me lo cargo», ha asegurado ante las cámaras de ‘First Dates’.

Mari Carmen declina tener una segunda cita con Jesús

En un momento de la cena, Jesús ha querido saber la opinión que Mari Carmen tenía sobre él. «Te veo buena persona», le ha confesado ella. «Solamente eso. ¿Es que acaso soy feo?», le ha preguntado el malagueño. A lo que la bailarina le ha contestado que no. «Yo soy normalito», ha reconocido Jesús. También ha salido a relucir el tema de la política y, nuevamente, no han estado de acuerdo, lo que ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la soltera.

«Ese hombre no me cuadra nada», ha dejado claro la malagueña. Aun así, en el reservado se han lanzado a bailar, pero sin demasiado éxito. «Si este hombre no se sabe ni los pasos básicos de la bachata», ha criticado Mari Carmen ante el equipo del programa. Como era de esperar, declinó tener una segunda cita con él: «Yo quiero un señor para bailar», ha sentenciado.