Un nuevo concursante de ‘Supervivientes’, al borde del abandono tras su última hora

La continuidad de Pedro García Aguado en ‘Supervivientes 2024‘ pende de un hilo. El concursante, que está pasando bastante desapercibido en las últimas semanas y no está peleando como se esperaba de él, se mostró especialmente abatido en la cuarta gala que Telecinco ofreció este jueves, 28 de marzo.

El exolímpico se está viendo superado en el reality aventurero de Mediaset y ya no es capaz de disimularlo. «No estoy bien, la verdad. Para algunos esto puede ser una aventura, pero para mí está siendo una auténtica pesadilla. Aquí están pasando muchas cosas. Ha sido un cambio radical en mi vida y me está afectando muchísimo. Yo en mi vida normal tengo muchas rutinas, todo muy estructurado y esto me está viniendo grande», admitió al borde del llanto.

«Me está pudiendo esta batalla», aseveró Pedro García Aguado, activando las alarmas ante una muy alta posibilidad de abandono. Sin embargo, dejar ‘Supervivientes’ voluntariamente le acarrearía serias consecuencias en forma de una elevada penalización económica. Eso es lo que le frenaría a tirar la toalla y marcharse por la puerta de atrás.

«Remonto cada día como puedo, pero es un agotamiento mental y físico. He perdido 10 años en tres semanas. Voy andando como un viejo por la playa y no me gusta verme así. Luego en las pruebas lo doy todo, porque soy competitivo a muerte y si tuviera 20 años menos os reventaba a todos, pero no los tengo. No tengo ese estado vital. Voy a seguir luchando esta semana, pero estoy jodido», añadió el que fuera presentador de ‘Hermano Mayor’.

Acto seguido, durante las nuevas nominaciones de ‘Supervivientes’, todos los miembros de su equipo le endiñaron su punto en bloque argumentando que lo hacían por su estado de flaqueza física y psíquica. De modo que saltaron las sospechas sobre si Pedro García Aguado había pedido su nominación a los compañeros para quedar expuesto ante la audiencia y ser el eliminado la próxima semana. Todo parece indicar que así fue.

¿Será el elegido de los espectadores del reality para abandonar el concurso o le penalizarán dejándole una semana más en Honduras? En caso de que se diera el segundo supuesto, ¿se irá voluntariamente? Aguado está al límite de sus fuerzas y su protocolo de abandono está cerca. Sería una gran pérdida para el formato después del abandono por prescripción médica de Carmen Borrego.