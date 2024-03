‘TardeAR’ apunta al detonante real de la ruptura del hijo de Carmen Borrego y Paola Olmedo

El pasado miércoles la revista ‘Semana’ nos sorprendía con el anuncio de la separación de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y Paola Olmedo. Según la citada revista, la pareja habría puesto fin a su matrimonio casi dos años después de casarse. Este jueves 28 de marzo, Leticia Requejo ha desvelado en ‘TardeAR’ el motivo detrás de la ruptura.

Tal y como ha explicado la colaboradora, «a día de hoy es cierto que el divorcio no está pedido por ninguna de las dos partes». «Pero ya podemos confirmar que la decisión de poner punto y final a esta relación y la que dice literalmente ‘basta’ es Paola», ha afirmado la periodista, dejando claro que tiene muy contrastada la información.

Sobre lo que habría llevado a la pareja a poner fin a su matrimonio poco después de haberse convertido en padres, Leticia Requejo dice saber el motivo. «La pareja lleva rota desde hace meses. El motivo son problemas de la convivencia y que han dejado de entenderse», explica.

El hijo de Carmen Borrego no pierde la esperanza de volver con Paola

Pero, según la colaboradora de ‘TardeAR’, fue hace un mes cuando «ocurrió un capítulo» que hizo que Paola pusiera fin a la relación con el hijo de Carmen Borrego: «Lo que pasó fue una discusión, pero para Paola fue clave y decidió hablar con José y decir que hasta aquí». «Incluso me dicen que la pareja, desde antes de la boda, tenía ciertas diferencias», asegura Requejo.

Además, ha hablado del papel del hijo de Carmen Borrego en toda esta historia: «Yo sé que José ha hecho todo o más para salvar la relación». «Me siguen diciendo que José está muy enamorado y todavía no pierde la esperanza. Pero que para Paola, a día de hoy, no hay nada que hacer. Ella dice que las cosas entre ellos han cambiado y que no hay posibilidad de volver», prosigue explicando la periodista.

Por otro lado, Leticia Requejo también ha recordado que además del hijo que tienen en común, el matrimonio convive con los hijos de ella: «Son tres menores en esa convivencia, pero José con esas niñas se ha implicado como el padre». A la colaboradora la desmienten que haya habido terceras personas o que haya sido por un problema de celos.