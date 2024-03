Señalan claro favoritismo de Laura Madrueño en ‘Supervivientes’ y esta es la evidencia

‘Supervivientes’ y Laura Madrueño están en el ojo del huracán por culpa de Carmen Borrego. La concursante tiene indignado a medio público por su actitud en cada una de las pruebas que plantea la organización. Se niega a hacerlas aunque eso suponga ir en contra del formato y de sus compañeros de equipo, que pierden sistemáticamente las recompensas por su dejadez.

Pero lo que cabrea doblemente de todo esto es que la dirección del reality de Telecinco no tome cartas en el asunto a la altura de la falta de respeto que Borrego comete en todas las galas hacia el equipo del programa y hacia los espectadores, que no merecen ver cómo quien aspiraba a ser la revelación de la edición se ha convertido en un fraude, en una estafa como concursante.

Por ello, los seguidores del concurso se preguntan por qué no se aplican penalizaciones contra Carmen Borrego de una vez por todas en forma de nominación disciplinaria y por qué Laura Madrueño no le canta las cuarenta. Muchos coinciden en que es lo justo por el bien del espíritu de ‘Supervivientes’ y por consideración con el resto de robinsones que sí están luchando como es debido para sobrevivir.

Esta impasividad por parte de los responsables del reality de supervivencia no se entiende. Y ya empiezan a ser numerosas las voces que apuntan a un «favoritismo» descarado hacia Carmen Borrego a pesar de su nula condición como superviviente. Trato de favor de parte del programa en general y de Laura Madrueño en particular, a la que también señalan por no ponerse seria con ella como moderadora de las pruebas y de todo lo que acontece en Honduras y por lo que es peor: consentirlo y reír las gracias.

Con todo, desde la última entrega de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ los ánimos entre la audiencia están muy caldeados, con el punto de mira en la presentadora y en la organización por no emprender represalias contra la Campos.

¿Creéis que @Supervivientes, Laura Madrueño y Carlos Sobera se están pasando con el favoritismo hacia Carmen Borrego?



🔁 No

❤️ Sí #TierraDeNadie2 pic.twitter.com/mBZMkDzDo3 — 𝑴𝒖𝒚 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒔𝒏𝒆𝒚 (@muydedisney) March 18, 2024

Es inconcebible que Carmen haga lo que le sale del coño sin tener una sanción, me parece absurdo que ninguno de su equipo se queje. ¿Hasta cuando se lo van a permitir?



Prefiero apagar la TV e irme a dormir — Alexandra Escalona (@alexa8988) March 18, 2024

En la edición de ayer de #tierradenadie2, Carmen Borrego se negó a participar de una prueba y llevó a esta llamativa reacción de Carlos Sobera y Laura Madrueño. pic.twitter.com/wSyJgToZad — Iberoshow (@iberoshow) March 19, 2024

Siii mucho esto ya empieza a cansar https://t.co/gyTqjtzKDN — Mercedes Calvo (@merchecv7) March 19, 2024

#TierraDeNadie2 Me da tanto coraje el favoritismo descarado de @telecincoes hacia la Potota. Está tía es una caradura. Solo está ahí para perjudicar a su equipo. No aporta nada. Se carga el formato y se ríe de todos. — Joanna sin arco (@Joanasinarco) March 18, 2024

Y por qué a ella no le dicen nada? Ni le hacen una sanción, ni nada? Se nota el favoritismo #TierraDeNadie2 — 7 (@zsvibes) March 18, 2024

Así es el favoritismo del programa:



Ángel no juega por problemas de salud: 😤😡😒😑



Carmen no hace ninguna prueba porque no le dá la gana: 😂😆😊🥰



Y ASÍ CON TODO!!!! 😤 #TierraDeNadie2 https://t.co/5twTDsm5v9 — Siempre Adara ✈️💜🚲 (@MuchaAdara) March 18, 2024

No entiendo que le permitáis estás cosas, es una falta de respeto tanto al programa, a los compañeros que se están esforzando y para la audiencia. #TierraDeNadie2 https://t.co/GKFnTfU4Bq — Lucía (@luciamiru) March 18, 2024

a otros por menos les hubiesen penalizado, es así #TierraDeNadie2 https://t.co/AEpszYVfUU — Claudilla de Magallon🥭 (@Clausintx) March 18, 2024