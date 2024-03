Rocío Madrid vierte esta acusación sobre Pedro García Aguado y se lía en ‘Supervivientes’: «Vergüenza»

Los primeros días de convivencia en ‘Supervivientes 2024‘ están provocando que los primeros roces entre concursantes salgan a la luz. De hecho, Rocío Madrid y Aurah Ruiz son ya enemigas irreconciliables debido al temperamento de ambas. Poco han tardado en chocar y, por tanto, una de las primeras broncas de la edición la han protagonizado ellas junto a Pedro García Aguado, quien se ha querido sumar para toma partido: defendiendo a la canaria y dejando en evidencia a la actriz.

En concreto, Rocío Madrid ha asegurado no soportar a Aurah, aunque a posteriori ha negado esa afirmación. Precisamente este cambio de opinión ha hecho saltar a Pedro García Aguado: «Esta mañana nos lo has dicho, que te cae mal. No cambies las palabras». Visiblemente enfadada, Rocío se defendía asegurando habérselo dicho a la cara, mientras que Pedro la criticaba por «haberlo suavizado un poco» delante de Aurah.

Precisamente tras esta acusación de «persona falsa», Rocío Madrid ha puesto en duda la labor como coach de su compañero. «Que lo has dicho, lo has dicho. Yo no me invento las palabras. A mí lo que me tengas que decir, me lo dices a la cara», le ha espetado el conocido por ‘Hermano mayor’. «

«A mí no me digas que miento porque no miento nunca y no tengo necesidad de mentir nunca», le ha vuelto a repetir. Frente a ello, Rocío ha vuelto a defenderse: «Me queréis enmarronar porque ahora venís a por mí. Estás malmetiendo. ¿Te parece que es la mejor manera de afrontar esta situación que tú eches más leña al fuego? ¿Tengo que ser agresiva y decírselo a la cara?».

La situación se ha tensado de tal manera que Rocío Madrid le ha mandado a Pedro a que le «chupara el pie», lo que ha cabreado sobremanera al concursante. «Yo no tengo que chuparte nada a ti, tú que vas de educada. A mí no me dejas con la palabra en la boca», le ha advertido Pedro visiblemente molesto.

Sube la tensión en directo

Lejos de calmarse las aguas, el careo entre Pedro García Aguado y Rocío Madrid ha vivido su momento más álgido en directo, cuando la andaluza ha acusado al campeón de waterpolo de trazar una estrategia para desgastarla en el concurso. «Lo que me da todo esto es vergüenza ajena. Estás generando un conflicto para desgastarme en el cual no voy a caer. Desde el principio he dicho que no aguanto a Aurah porque está gritando todo el día y me peta la cabeza», ha reconocido Rocío. Frente a ello, Pedro García Aguado le ha afeado: «¿Cómo? Pero si le has dado un abrazo hace dos días, hace nada».

«Tú cállate, que tú para dedicarte a gestionar moviditas, me parece que te has equivocado», ha soltado la actriz, lo que ha hecho estallar aún mas a Pedro García Aguado, que no estaba dispuesto a quedar como malmetedor: «Eso es lo que te gusta a ti, desprestigiar a la gente y decir eso cuando no te haces responsable de tus actos». Finalmente, ninguno de los dos ha llegado a un entendimiento. De hecho, Rocío ha tildado a Aurah de faltona al tiempo que ha querido rehuir del cara a cara con Pedro asegurando: «No voy a seguir hablando porque me da vergüenza ajena esta situación».