Nacho Abad deja retratado a Antonio Tejado con sus cinco contradicciones ante el juez

Este viernes 15 de marzo era un día clave para Antonio Tejado, quien sigue en prisión preventiva y sin fianza acusado de ser el autor intelectual del asalto en casa de su tía, María del Monte, el pasado mes de agosto. Este viernes el exconcursante de ‘Supervivientes’ comparecía ante el juez para dar su versión de los hechos. Horas después de la declaración de Antonio Tejado en los juzgados de Sevilla, Nacho Abad acudía a ‘¡De viernes!’ para revelar, en exclusiva, los detalles de lo ocurrido en los juzgados.

En concreto, el periodista de sucesos se ha centrado en «las cinco contradicciones vitales» del sobrino de María del Monte frente al juez. En primer lugar, y siempre según Nacho Abad, en la declaración le preguntan por qué pregunta a su tía y a su mujer, Inmaculada Casal, por su paradero y acto seguido llama a ‘El Ruso’, el supuesto cerebro de la trama. Tejado responde que hizo la llamada para planificar sus entrenos de boxeo. «La contradicción es que él se iba, al día siguiente, un mes de vacaciones. ¿Tú planificas tus entrenos con un mes de antelación?», se pregunta el periodista.

Nacho Abad revela las contradicciones de Tejado ante el juez

Pero el presentador de ‘En boca de todos’ va más allá, y asegura que «es más sobre su comportamiento. Dice que quiere a su tía, que la ama, que es su segunda madre, que la quiere con locura… Si la quiere tanto, asaltan su casa, llega usted, le da el perro y ¿se va de vacaciones un mes y no pregunta?». La respuesta de Antonio Tejado, al parecer, habría sido que ya había muchas personas en casa y él «no pintaba nada».

Nacho Abad reveló la tercera contradicción del sevillano ante el juez, relacionada con su nivel económico. «Decía que no tenía dinero. Sin embargo, el 30 de noviembre hay una conversación telefónica que le pone contra las cuerdas en las que viene a decir: ‘Tita, ¿tú necesitas algo?, que yo tengo tela de dinero ahora’. ¿De dónde ha salido el dinero? Esto también ha llamado la atención», explica el comunicador. Su justificación habría sido que él con «tela de dinero» se refería a que sus hijos tengan un plato para comer.

La cuarta contradicción es que Antonio Tejado habría declarado ante el juez que tenía una vida muy ordenada con sus hijos, su mujer, el deporte… Sin embargo, tras su declaración ‘El Ruso’ aseguraba que Tejado «estaba todo el día pasado de copas, no venía a entrenar, me citaba a las ocho de la mañana y no venía…».

La quinta y última contradicción es que María del Monte e Inmaculada Casal, en su declaración ante la Guardia Civil, habrían declarado que el sobrino de la cantante preguntó de forma insistente por las cámaras de seguridad y alarma, que pertenecían a una empresa que había quebrado. Según Nacho Abad, el exconcursante de ‘GH Dúo’ habría declarado ante el juez que esa conversación se produjo después del robo.