Lo que llegó a hacer Paz Padilla con Xavier Sardá en ‘TardeAR’ supera todo lo visto

Dos años después de salir de forma abrupta de ‘Sálvame’ tras una bronca monumental con Belén Esteban, Paz Padilla regresó hace dos semanas a las tardes de Telecinco. Lo hizo como nueva colaboradora de ‘TardeAR’, y ya nos ha dejado auténticos momentazos televisivos debido a su peculiar sentido del humor.

Este martes 26 de marzo, la cómica gaditana ha vuelto a desatar las carcajadas de todos sus compañeros al contar una anécdota que no ha dejado indiferente a nadie. La mesa del programa vespertino abordaba la última polémica de Jennifer López, a la que le han llovido las críticas por escupir un chicle en la mano de su asistente. A raíz de esto, Paz Padilla destapó el secreto mejor guardado de las presentadoras de televisión.

«No os ha pasado que te pones un súper traje y te dicen ‘Oye, se te marcan las bragas’. Y digo ‘¿Qué hago?’, y te dicen ‘Quítatelas’. Y tú te bajas las bragas, se las das y las guardas», ha contado la colaboradora, para sorpresa de todos sus compañeros, que no daban crédito a lo que escuchaban. «¿Esto ha pasado?», preguntaba incrédulo Xavier Sardà.

El surrealista momento entre Paz Padilla y Xavier Sardà

Paz Padilla confirmaba que esto era algo habitual aunque ella no lo había vivido. «Muchas veces que están a punto de salir y se te marcan las bragas. A mí no me ha pasado, pero yo lo he visto», insistía. En ese momento, Beatriz Archidona, sustituta de Ana Rosa durante la Semana Santa, les pedía a Xavier y a Paz que recreasen la escena ante la audiencia. Y dicho y hecho, ambos procedían a hacerlo.

«Oye, que marcas mucho, eh», le espetaba el catalán. «¿Y qué hago?», preguntaba su compañera. «Mmmmm…, a ver déjame mirar. Sí, hay que quitárselas (las bragas)», aseguraba él. «Me lo bajo», añadía Paz, al tiempo que hacía el gesto de bajarse los pantalones para quitarse la ropa interior.